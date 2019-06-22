"Космическая женщина": Лобода сверкнула пышной грудью в Париже

Певица похвасталась снимком с известным модельером
Совсем недавно Светлана Лобода будоражила умы поклонников горячими снимками с отдыха на греческом отдыхе Миконос, восхищая стройной фигурой в купальнике. Сейчас же певица отправилась в романтический Париж, где в рамках Недели моды побывала на показе известного бренда Balmain.
Для появления на модном мероприятии артистка выбрала эффектный наряд - Светлана блистала в облегающем блестящем мини-платье с впечатляющим вырезом в районе декольте, украшенным белой вышивкой. Пикантная деталь отлично подчеркнула пышную грудь знаменитости. Стильный образ она дополнила босоножками на каблуках и маленькой сумочкой.
"Позируя для Balmain", - подписала Лобода фото в эффектной позе.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Также она показала совместные кадры с французским модельером, художественным руководителем модного дома Balmain с 2011 года Оливье Рустеном.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Спасибо за приглашение и до скорых встреч", - отметила певица.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фанаты засыпали любимую артистку восхищенными комплиментами в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода восхитила поклонников снимком в купальнике нюдового оттенка с необычным принтом.
Ранее Светлана Лобода вызвала споры в сети своим оригинальным серебристым нарядом с объемными руками.