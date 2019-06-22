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"Космическая женщина": Лобода сверкнула пышной грудью в Париже


Певица похвасталась снимком с известным модельером

Совсем недавно Светлана Лобода будоражила умы поклонников горячими снимками с отдыха на греческом отдыхе Миконос, восхищая стройной фигурой в купальнике. Сейчас же певица отправилась в романтический Париж, где в рамках Недели моды побывала на показе известного бренда Balmain.

Для появления на модном мероприятии артистка выбрала эффектный наряд - Светлана блистала в облегающем блестящем мини-платье с впечатляющим вырезом в районе декольте, украшенным белой вышивкой. Пикантная деталь отлично подчеркнула пышную грудь знаменитости. Стильный образ она дополнила босоножками на каблуках и маленькой сумочкой.

"Позируя для Balmain", - подписала Лобода фото в эффектной позе.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Также она показала совместные кадры с французским модельером, художественным руководителем модного дома Balmain с 2011 года Оливье Рустеном.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Спасибо за приглашение и до скорых встреч", - отметила певица.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты засыпали любимую артистку восхищенными комплиментами в комментариях.

  • Нереальная, Светик 
  • Сногсшибательно 
  • First class woman 
  • Неземная 
  • Просто шикарна
  • Никакой balmain не сравнится с этими ногами 
  • Идеальная
  • Красотка 
  • Космическая Женщина!!! 
  • Просто шикарно выглядите
  • Света пушка
  • Очень!!! total black и красная помада
  • Просто мега красива! Впрочем, как всегда!
  • Обалденная 
  • Как всегда великолепна 
  • Очень красивая
  • Красотка!!! САМЫЕ лучшие наряды, идеально продуманные образы!!!!!
  • Офигенное платье 
  • И встретились два таланта от Бога!!!  ждем творческого союза!!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода восхитила поклонников снимком в купальнике нюдового оттенка с необычным принтом.

Ранее Светлана Лобода вызвала споры в сети своим оригинальным серебристым нарядом с объемными руками.

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