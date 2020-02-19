Косатка: The Hardkiss "ушли под воду" ради мистического клипа (видео)

Группа The Hardkiss представляет песню «Косатка» — историю про мечты и возможности. Это второй сингл нового альбома The Hardkiss, который выйдет в следующем году. Композиция по атмосфере совсем не похожа на предыдущий сингл «Жива», но продолжает тематику будущего альбома. Он будет о живом, естественном, земном и чистом. «Косатка» — история о мечтах, красоте природы, радости и печали, без которых жизнь не может быть полноценной. Новая песня настолько стремительно ворвалась в жизнь участников группы, так понравилась, что уже через три недели после написания был снят клип. Режиссером видео выступил Валерий Бебко, оператором — Kirill San.

THE HARDKISS - Косатка

«Косатка» — это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть свет другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой, — рассказывает Юлия Санина. — У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет».

Фото: Андрей Максимов

Символично, что именно сейчас группа начинает сотрудничество со Всемирным фондом природы WWF Украина и в этом году поддерживает программу фонда ВІЛЬНІ РІЧКИ УКРАЇНИ. LET IT FLOW! Она предполагает исследование и сохранение природного состояния ценных пойм рек, демонтаж устаревших плотин и дамб для восстановления русел и свободного течения, путей миграции и мест нереста рыб.