В коротком топе и велосипедках: стильная Джамала восхитила стальным прессом

Джамала всегда отличалась необычным подходом к стилю, но увидеть ее в откровенных нарядах – большая редкость. Певица обычно выбирает женственные образы, например, длинные легкие платья, брюки палаццо и комбинезоны, а также легко может себе позволить "выгулять" вещи оригинального вида и нестандартного кроя. В ее гардеробе немало одежды от украинских брендов. Например, недавно она показала лук в неординарном тренче с элементами джинсовой куртки от отечественного бренда TAGO. Но свежий снимок в instagram стал приятным сюрпризом для поклонников артистки – она позировала в коротком черном топе и велосипедках аналогичного цвета.

Джамала довершила свой образ плащом от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko. Макияж – с акцентом на темные губы. Артистка позировала на Пешеходном мосту в Киеве.

В подписи к снимку она рассказала о подготовке к новому туру, а также вспомнила неприятную историю, связанную с кражей музыкальных инструментов во время одного из турне.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Всього лише 183 години залишилося до туру "10". Уявляєте? Вже наступної суботи ми з командою розпочнемо нову road trip. Для нас кожен тур — це одна величезна пригода, наповнена різними історіями, як веселими так і досить неприємними. Одного разу просто із нашого автобусу викрали саксофон. Одразу заспокою вас, все закінчилося добре, інструмент повернувся власнику. Так, і таке трапляється. Але зрештою, щоб там не трапилось, ми завжди отримуємо купу позитивних вражень, які даруєте саме ви, наші глядачі. Друзі, а які історії у вас пов’язані з нашими концертам, можливо, траплялося щось незвичне?" - поинтересовалась Джамала.

Поклонники с удовольствием делились своими воспоминаниями, а также не упустили шанс сделать комплимент Джамале.

Який прес гарний!

Красуня

Яка спортивна форма

Гарна

Beyoncе отдыхает

Восхитительная

Джа, Вы невероятны

Какой живот!

Похожа здесь на Шер, взгляд такой уверенный

Скриншот комментариев

Позже Джамала опубликовала фото в комбинезоне шафранового оттенка с большими накладными карманами на груди. "Хоча день посмішки був вчора, ніщо нам не заважає святкувати його кожен день", - поделилась она мотивацией.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала растрогала зажигательным совместным "концертом" с сыном Эмиром-Рахманом.