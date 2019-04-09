"Королева тенниса": Элина Свитолина поразила точеной фигурой в вечернем платье и на каблуках

Элина Свитолина – именитая украинская профессиональная теннисистка, которая балует своих поклонников не только спортивными достижениями. Так, на своей instagram-страничке 24-летняя спортсменка часто балует поклонников красочными поездками, фото в купальниках и, конечно же, стильных образах. Все же спортсменка достаточно часто посещает светские мероприятия и знает, как выглядеть с иголочки.

На одном из последних снимков Свитолина позирует в роскошном вечернем платье черного цвета и ассиметричного кроя – длины мини с боковым шлейфом до пола, а также на одно плечо. Элегантный образ теннисистки дополняют оригинальные черные туфли на шнуровке и шпильках. Большие золотые серьги-кольца, браслеты на обеих руках, трендовая сегодня влажная укладка довершают идеальный образ.

Интересно, что на фото Элина Свитолина позирует не в каком-то клубе или ресторане, а на теннисном корте. Скажем так, в своей стихии. Быть может, мы видим бекстейдж какой-съемки для какого-нибудь глянцевого издания. В любом случае, пока что об этом умалчивается.

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Поклонники спортсменки поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Очень многие отметили, что Элина – красотка и просто "королева тенниса" в таком наряде.

"Аааааа! Куда на корт на шпильках?!"

"Вы одеты так, словно собираетесь покорить этот мир"

"Великолепная"

"Самая лучшая!"

"Наша гордость"

"Какая же вы классная!"

"Какая изысканная леди"

"Теннис в длинном платье и на каблуках – было бы интересно"

Напомним, что в украинских СМИ на данный момент также активно обсуждают еще одну именитую украинскую спортсменку – Лилию Подкопаеву, о второй беременности которой стало недавно известно. Сама Лилия пока что не комментирует свой статус, однако публикует стильные образы и жизненную мудрость. Недавно Подкопаева объяснила, почему нужно ценить как приятные, так и негативные эмоции.

Также до этого Лилия блеснула роскошным синим образом в костюме от украинского дизайнера.