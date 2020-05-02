Королева света: дочь Брежневой в купальнике показала прелести фигуры на солнечных фото

Девушка поделилась солнечным фотосетом из США
Вера Брежнева находится вдали от своей старшей дочери Сони Киперман. Девочка живет и учиться в США, а из-за пандемии коронавируса ее мама даже не смогла приехать и поздравить ее с днем рождения, который та праздновала 30 марта. Зато певица показала веселое и трогательное прошлогодние видео с участием именинницы. 19-летняя Соня не часто балует подписчиков в Instagram новыми фото, а те, которые уже есть в профиле красавицы, вызывают неизменный фурор в сети, ведь девушка может похвастаться отличной фигурой и привлекательной внешностью.
Дочь певицы, которая похожа с ней как две капли воды, позирует на свежих кадрах в купальнике оливкогового оттенка. Она расположилась на белоснежном диване, стоящем прямо на улице, и приняла расслабленную позу. Соня предпочла дополнить пляжный лук очками с желтыми стеклами, ее волосы свободно распущены по плечам. Девушка улыбается в камеру и демонстрирует свои аппетитные формы и стройные ножки.
Судя по отметкам на снимках, фотографом Сони выступил ее парень, Мэтт Кэннон. Он также оставил комментарий под фото красавицы.
"Солнечная крошка", - подписала фотосет Соня. Подписчики девушки тут же поспешили прокомментировать яркий фотосет девушки.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Вера Брежнева очаровала домашним дуэтом с мужем Константином Меладзе. Пара спела вместе, чем вызвала фурор в сети.