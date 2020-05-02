Королева света: дочь Брежневой в купальнике показала прелести фигуры на солнечных фото

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка поделилась солнечным фотосетом из США

Вера Брежнева находится вдали от своей старшей дочери Сони Киперман. Девочка живет и учиться в США, а из-за пандемии коронавируса ее мама даже не смогла приехать и поздравить ее с днем рождения, который та праздновала 30 марта. Зато певица показала веселое и трогательное прошлогодние видео с участием именинницы. 19-летняя Соня не часто балует подписчиков в Instagram новыми фото, а те, которые уже есть в профиле красавицы, вызывают неизменный фурор в сети, ведь девушка может похвастаться отличной фигурой и привлекательной внешностью.

Дочь певицы, которая похожа с ней как две капли воды, позирует на свежих кадрах в купальнике оливкогового оттенка. Она расположилась на белоснежном диване, стоящем прямо на улице, и приняла расслабленную позу. Соня предпочла дополнить пляжный лук очками с желтыми стеклами, ее волосы свободно распущены по плечам. Девушка улыбается в камеру и демонстрирует свои аппетитные формы и стройные ножки.

Судя по отметкам на снимках, фотографом Сони выступил ее парень, Мэтт Кэннон. Он также оставил комментарий под фото красавицы.

"Солнечная крошка", - подписала фотосет Соня. Подписчики девушки тут же поспешили прокомментировать яркий фотосет девушки.

Красавица

Такое солнышко

Королева света

Солнечный зайка

Сонечка красотка

Горячая

Непревзойденная

На этих фото ты похожа на Лану Дель Рей

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Вера Брежнева очаровала домашним дуэтом с мужем Константином Меладзе. Пара спела вместе, чем вызвала фурор в сети.