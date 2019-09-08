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"Королева!" Маша Ефросинина восхитила образом в роскошном красном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.09.2019 - 10:52
"Королева!" Маша Ефросинина восхитила образом в роскошном красном платье
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Артистка стала ведущей концерта на стадионе

Маше Ефросининой некогда скучать - так, на прошлых выходных, 31 августа телеведущая организовала свой ежегодный благотворительный фестиваль “Charity Weekend”. А уже на этих ее пригласили стать ведущей концерта на Олимпийском стадионе в Киеве. Шоувумен, которая недавно трогательно поздравила мужа с годовщиной брака, развлекала зрителей в паре с Сергеем Притулой.

Для мероприятия Маша примерила по-настоящему роскошный "наряд королевы" - платье насыщенного красно-бордового цвета с пышной юбкой и пикантным вырезом в зоне декольте. Объемный подол наряда был украшен узорами и блестящими камнями, которые красиво переливались.

Ефросинина поделилась в сети снимком, на котором она запечатлена со спины и выглядит, будто принцесса из сказки.

&quot;Королева!&quot; Маша Ефросинина восхитила образом в роскошном красном платье

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Еще один кадр, позволяющий рассмотреть шикарное платье спереди, она опубликовала в разделе сториз.

"Готова..." - прокомментировала публикацию ведущая.

&quot;Королева!&quot; Маша Ефросинина восхитила образом в роскошном красном платье

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Восхищенные пользователи сети поспешили оставить свои отзывы, называя Машу королевой и восторгаясь ее шикарным образом.

  • Какое плаааатье, Маша, вы прекрасная. восхищаюсь и вдохновляюсь!
  • Шикарное платье, цвет
  • Боже, как красиво. Королева
  • Ви чарівна, нарешті побачила Вас у реальному житті
  • Мария, вы вошебница.
  • Шикарна
  • Мария, Вы прекрасна!!
  • Принцесса!
  • Твою же ж мать... красотень
  • Неперевершена красуня
  • Когда я вас увидела, подумала , какая же она сексуальная и роскошная
  • Роскошная! Королева!
  • Королевская стать
  • Платье супер! Цвет великолепный!

&quot;Королева!&quot; Маша Ефросинина восхитила образом в роскошном красном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина очаровала редким фото с дочерью и сыном. Ведущая редко показывает 15-летнюю дочь Нану, так как девочке это не нравится.

Ранее Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом. Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей, за что ее назвали "Украинской версией Моники Беллуччи".

"Нана красавица": Маша Ефросинина очаровала редким фото с дочерью и сыном "Маша-очароваша": стильная Ефросинина на велосипеде уехала за солнцем
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