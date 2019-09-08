"Королева!" Маша Ефросинина восхитила образом в роскошном красном платье

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Артистка стала ведущей концерта на стадионе

Маше Ефросининой некогда скучать - так, на прошлых выходных, 31 августа телеведущая организовала свой ежегодный благотворительный фестиваль “Charity Weekend”. А уже на этих ее пригласили стать ведущей концерта на Олимпийском стадионе в Киеве. Шоувумен, которая недавно трогательно поздравила мужа с годовщиной брака, развлекала зрителей в паре с Сергеем Притулой.

Для мероприятия Маша примерила по-настоящему роскошный "наряд королевы" - платье насыщенного красно-бордового цвета с пышной юбкой и пикантным вырезом в зоне декольте. Объемный подол наряда был украшен узорами и блестящими камнями, которые красиво переливались.

Ефросинина поделилась в сети снимком, на котором она запечатлена со спины и выглядит, будто принцесса из сказки.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Еще один кадр, позволяющий рассмотреть шикарное платье спереди, она опубликовала в разделе сториз.

"Готова..." - прокомментировала публикацию ведущая.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Восхищенные пользователи сети поспешили оставить свои отзывы, называя Машу королевой и восторгаясь ее шикарным образом.

Какое плаааатье, Маша, вы прекрасная. восхищаюсь и вдохновляюсь!

Шикарное платье, цвет

Боже, как красиво. Королева

Ви чарівна, нарешті побачила Вас у реальному житті

Мария, вы вошебница.

Шикарна

Мария, Вы прекрасна!!

Принцесса!

Твою же ж мать... красотень

Неперевершена красуня

Когда я вас увидела, подумала , какая же она сексуальная и роскошная

Роскошная! Королева!

Королевская стать

Платье супер! Цвет великолепный!

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина очаровала редким фото с дочерью и сыном. Ведущая редко показывает 15-летнюю дочь Нану, так как девочке это не нравится.

Ранее Маша Ефросинина восхитила цветущим внешним видом. Пользователи в сети покорены красотой 40-летней ведущей, за что ее назвали "Украинской версией Моники Беллуччи".