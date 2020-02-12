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Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.02.2020 - 11:03
Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом
Король Филипп IV и королева Летиция

Королева Летиция сменила для фотосессии сразу несколько образов

Королевская семья Испании за долгое время порадовала поклонников обновлениями. Как и многие другие представители монаршей семьи, королева Летиция и король Филипп IV не спешат обзаводиться соцсетями и показывать каждый свой шаг публике. Но на днях жители Испании получили приятный “подарок”. На официальном сайте королевской семьи опубликовали новые семейные портреты Летиции, Филиппа IV и их дочерей — 14-летней Леонор и 12-летней Софии. Предполагается, что новые фото должны заменить в ближайшее время старые снимки представителей монаршей семьи Испании во всех государственных учреждениях. Отмечается, что предыдущие семейные фото были сделаны около 10-ти лет назад!

Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Семья монаршей семьи Испании

Как обычно, внимание модных СМИ привлекли яркие образы королевы Летиции. Тем более, что для фотосессии Летиция сменила сразу несколько нарядов. Так, для первого фото супруга короля Филиппа IV позировала в элегантном синем платье, которое идеально очерчивает ее фигуру. Платье-футляр - от американского бренда Carolina Herrera. К слову, платья от этого модельера есть также в гардеробе Кейт Миддлтон. Образ королевы Испании довершают лаконичные бежевые лодочки. Из аксессуаров монаршая особа отдала предпочтение жемчужным серьгам-гвоздикам и любимому золотому кольцу. Его Летиция регулярно надевает на официальные мероприятия.

Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Королева Летиция

Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Инфанта Леонор

Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Инфанта София

Еще один образ - в ярком платье “цвета силы”, красное. Платье с длинными рукавами и “замочной скважиной” в районе декольте. Как обычно, королева-консорт Испании подобрал идеальный образ для своей фигуры.

Инфанта Леонор позировала в нежно-розовом твидовом платье, а ее младшая сестра София надела похожую светло-голубую модель. Обе девочки растут настоящими красавицами и очень похожи на свою маму.

Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом

Король Филипп IV и королева Летиция

Отдельного внимания также заслуживают парадные портреты супругов, сделанные в интерьерах мадридского дворца. Летиция предстала перед фотографом в роскошном розовом наряде Carolina Herrera с вышивкой серебряными нитями и впечатляющей по размеру тиаре, усыпанной бриллиантами.

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