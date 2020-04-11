Королева карантина: Катя Осадчая неожиданно обзавелась короной

Катя Осадчая на карантине стала больше общаться с поклонниками в сети - она рассказывает о режиме своей семьи на самоизоляции, делится полезными советами и признается, по чему скучает больше всего. К примеру, телеведущая разобрала свои фотоальбомы и поделилась в Instagram некоторыми архивными фото, которые раньше не публиковала. А еще рассказала о ее и Юрия Горбунова планах на путешествия после окончания пандемии коронавируса и отмены карантина. Ну а пока звездная пара много времени уделяет трехлетнему сыну и развлекается, как может.

На новом фото на своей страничке Катя поразила всех неожиданным образом - теледива обзавелась короной! К счастью, не связанной с болезнью, а самой натуральной - "золотой" и с драгоценными камнями. Ведущая примерила эффектный аксуссуар, позируя сидя на кровати в белой футболке с принтом и кокетливо глядя в объектив.

"Вечір п‘ятниці вдома? У кого які розваги?" - прокомментировала свой новый лук Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры оценили юмор Кати и оставили ей много веселых комментариев - некоторые предположили, что она хочет отобрать "титул" королевы у Оли Поляковой.

Короновирус вас тоже поразил???

Вы Богиня

Ви неперевершена!

Корона тайм

Королева карантина

Чекаю на Голос Краïни

Какая красивая королева, а где же Ваш король?

Катюша,ты супер !

Королевишна!!!

Ну и юмор у Вас Катенька . Я сначала испугалась увидев корону. Здоровья Вам и Вашим близким!!

Королева сімейства

Где ваш шут, королева?

Нова королева ночі ?

У вас Катерино, вчора були ролеві ігри з Юрком? ВИ ЯК королева його наказали

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов пожаловался на проблемы в воспитании трехлетнего сына Ивана.