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Королева гламура: Кайли Дженнер в соблазнительном золотом платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2019 - 14:48
Королева гламура: Кайли Дженнер в соблазнительном золотом платье
Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Кошачьи изгибы тела знаменитой модели подчеркнула струящаяся ткань

Кайли Дженнер, бизнесвумен, модель и топ-блогер в Instagram, которая недавно очаровала сеть нежной фотосессией в розовом платье из перьев, сделавшим похожей ее на экзотическую птицу фламинго, порадовала поклонников новыми снимками. 

Королева гламура: Кайли Дженнер в соблазнительном золотом платье

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

На этот раз модель перевоплотилась в игривую кошечку в платье золотистого оттенка. Наряд выгодно подчеркнул соблазнительные формы знаменитости и добавил ей грациозности. 

Королева гламура: Кайли Дженнер в соблазнительном золотом платье

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Как и предыдущая фотосессия "кошачий" сет прошел без декораций, на однотонном фоне.

Королева гламура: Кайли Дженнер в соблазнительном золотом платье

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Аксессуаров также было минимум, на нескольких кадрах знаменитость позирует в солнцезащитных очках, а из украшений можно заметить едва поблескивающие сережки-гвоздики в ушах.

Королева гламура: Кайли Дженнер в соблазнительном золотом платье

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Туфли Кайли предпочла бежевого цвета, с легкой золотистой патиной, а в качестве прически — модная небрежная укладка, с развивающимися локонами.

Королева гламура: Кайли Дженнер в соблазнительном золотом платье

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Читайте также о модном батле между Меган Маркл и Кайли Дженнер. Обе знаменитости выбрали одно и то же белое платье, однако создали с ним два кардинально разных образа. 

Кроме того, пользователям в сети запомнился еще один образ Кайли Дженнер. Модель создала лук в стиле 90-х, с футболкой, принтованной фотографией культовой американской группы и кожаной мини-юбки.

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Новости Украины модельКайли Дженнер
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