Королева эстетики: чувственная Тина Кароль пленила образом в откровенном наряде

Украинская поп-дива Тина Кароль с легкостью умеет быть чувственной и элегантной одновременно, манить своей неприкрытой сексуальностью и очаровывать утонченной эстетикой. Ее фотосессии поклонники давно окрестили отдельным видом искусства и с упоением рассматривают каждую деталь, которая формирует неповторимый образ их любимицы. Так, артистка опубликовала в Instagram снимок в пикантном блестящем платье от британского бренда Julien Mcdonald.

Тина запечатлена в эффектном наряде, с точностью повторяющем все изгибы ее точеной фигуры. Открытые части тела, соблазнительные разрезы и оригинальный крой придали образу звезды еще большую соблазнительность.

Фото не могло оставить равнодушными многочисленных фанов звезды, ведь они с восторгом рассматривают каждую деталь на снимках знаменитости и неизменно делают изысканные комплименты ее внешнему виду.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Королева", "Фантастическая", "Прекрасная фотка", "Тина, ты как всегда прекрасна", "Неземная", "Это очень красиво!", "Ах, какая женщина, какая женщина", "Самая красивая женщина Украины", "Безмежна", "Ослепляешь своей красотой", - писали покоренные фаны.

Стоит отметить, что ранее Тина Кароль уже публиковала фото в этом же наряде, которые стали частью фотосессии авторства известного украинского фэшн-фотографа Сони Плакидюк.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кроме того, внимательные поклонники попросили свою любимицу побаловать их снимками из Турции, куда певица отправилась с выступлениями. Они мечтают увидеть звезду в купальнике и полюбоваться новыми фотосестами.

Напомним, что Тина Кроль восхитила поклонников снимком без макияжа. Певица позировала в салоне авто.

Ранее Тина Кароль растрогала сеть фото с подросшим сыном Вениамином, который поразительно похож на отца.