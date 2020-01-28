Король и королева ночи: Полякова с Киркоровым зажигали под "Шлепки" на детском дне рождения

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно с сожалением об отдыхе, который не оправдал ее ожиданий, уезжала из Мексики, сообщила, что перебралась с двумя дочками в Майами, где продолжила зимний отпуск.

Чтобы наверстать упущенное и наконец весело провести время, исполнительница отправилась в гости к своим знакомым украинцам, которые перебрались на постоянное жительство в США. Семья смогла заработать большое состояние на видео с маленькой дочкой Настей, которая показывала распаковки игрушек и посещение игровых центров в YouTube. Хозяева гостеприимно встретили украинскую звезду и показали ей свой роскошный дом на берегу пруда, а так же устроили зажигательную вечеринку в честь дня рождения юной блогерши.

Скриншот видео: Филипп Киркоров и Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

Вместе с Поляковой еще одним звездным гостем стал Филлип Киркоров, российский певец и продюсер, вместе со своими детьми. И пока малыши развлекались играми с аниматорами, Филлип и Оля успели зажигательно станцевать под хиты Шлепки и Эй, секундочку. Парочка обнималась во время танца, дурачилась и шутливо чмокала друг друга в щеки.

Скриншот видео: Филипп Киркоров и Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

А еще две семьи попали на бэкстедж цирка Дю солей и фотографировались с артистами. На память о весело проведенном времени у Оли осталось фото с Киркоровым на ступеньках, на котором они мило прижимались к друг другу, что не смогли не прокомментировать фанаты:

Фото: Филипп Киркоров и Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

Король и Королева ночи. Ждём ещё фото!

Вы прям светитесь

Які ж гарні на Україні дівчата!!! Справді?

Ах, Филипп, как много красивых женщин окружает Вас!

Невеста что ль появилась?

Напомним, что недавно Оля Полякова засветила фигуру на пляже в Майами, где отдыхала с дочками Машей и Алисой.