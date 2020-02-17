С корабля на бал: Катя Осадчая блистала в красном платье и шляпке с вуалью

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая после бала в Вене тут же отправилась на мероприятие в Киеве

Катя Осадчая восхищает своим умением успевать все и появляться на всех интересных мероприятиях. Совсем недавно телеведущая была в Вене, где успела немного погулять по живописному городу, а также посетила знаменитый венский бал, где блистала в роскошном алом наряде с экстремальным декольте. А уже на следующий день теледива появилась на мероприятии в Киеве - и также восхитила выбором образа.

Катя поделилась снимками из Октябрьского дворца в украинской столице. Для выхода в свет она снова выбрала аутфит в красных тонах - элегантное платье-миди с акцентом на талии. Также артистка дополнила образ стильной красной шляпкой с вуалью-сеткой и бежевыми туфлями-лодочками.

"Замальовка з життя телевізійників :) З балу на корабель, з корабля на бал", - прокомментировала кадры Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Очарованные фолловеры оставили Катерине множество теплых комментариев.

Красота страшная сила. Вы очень красивая

Дуже гарна красуня, королева

Чудова «пурпурова леді»,панночка на всі 100%!

Шикарная)))

Яка ж ви чарівна!

Красотка

Хорошенькая девушка какая!

Вы такая красивая

Неперевершена наша красуня.

Ви вже тут? В червоному дуже класно!!!

Катю, ви чарівна! Браво!

Классное платье

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым растрогала романтичными кадрами из семейного альбома. Телеведущие умилили нежным отношением друг к другу.