С корабля на бал: Катя Осадчая блистала в красном платье и шляпке с вуалью

Телеведущая после бала в Вене тут же отправилась на мероприятие в Киеве
Катя Осадчая восхищает своим умением успевать все и появляться на всех интересных мероприятиях. Совсем недавно телеведущая была в Вене, где успела немного погулять по живописному городу, а также посетила знаменитый венский бал, где блистала в роскошном алом наряде с экстремальным декольте. А уже на следующий день теледива появилась на мероприятии в Киеве - и также восхитила выбором образа.
Катя поделилась снимками из Октябрьского дворца в украинской столице. Для выхода в свет она снова выбрала аутфит в красных тонах - элегантное платье-миди с акцентом на талии. Также артистка дополнила образ стильной красной шляпкой с вуалью-сеткой и бежевыми туфлями-лодочками.
"Замальовка з життя телевізійників :) З балу на корабель, з корабля на бал", - прокомментировала кадры Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Очарованные фолловеры оставили Катерине множество теплых комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым растрогала романтичными кадрами из семейного альбома. Телеведущие умилили нежным отношением друг к другу.