Копия папы: младший сын Ирини Билык очаровал улыбкой на милом фото

Ирина Билык признается, что ей повезло с мужем – фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым и двумя очаровательными сыновьями – Глебом и Табризом. К слову, певица завела страничку для младшего мальчика, где можно увидеть его свежие фото, аккаунт ведется от имени ребенка. На новом снимке – Табриз запечатлен в кепке и светлой футболке, он мило улыбается и очаровывает своей непосредственностью и искренностью.

Перед камерой малыш явно ощущает себя непринужденно.

Табриз очень похож на папу Аслана Ахмадова (instagram.com/tabrizakhmadov)

"Говорят, что я копия папы. А вы как думаете?" - гласит подпись под милым фото ребенка. Поклонники единодушно согласились с мальчиком.

Да точно

Да, точная копия своего талантливого папочки! Удачи тебе, малыш!

Лапочка, практически да. 80% -папа. 20%-мамочка.

Отец!

Сонечко

Скриншот комментариев

Ирина обожает младшего сыночка Табриза, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Это решение далось звезде непросто, но она счастлива, что решилась на такой поступок. Мальчик растет любознательным, смышленым, обожает что-то мастерить, например, как-то он даже починил игрушечный поезд!

Правда, маленький Табриз позволяет себе иногда не слушать маму, зато папа для него – большой авторитет. Недавно мальчик снялся в стильном "байкерском" фотосете со своим старшим братом Глебом. Ирина показала фото любимых мужчин и заинтриговала намеком в подписи, поинтересовавшись, стоит ли ей разбавить мужскую компанию сестричкой либо подарить своим парням братика.