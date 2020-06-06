Копия мамы: Владимир Остапчук поделился нежным фото с детьми в день рождения дочки

Владимир Остапчук развелся со своей супругой Еленой Войченко после 12 лет брака и уже счастлив в новых отношениях - с 33-летней нотариусом Кристиной Горняк. Однако он продолжает общаться с детьми от прошлого брака - дочерью Эмилией и сыном Эваном, а также поддерживает их финансово. 5 июня его дочке исполнилось 7 лет и звездный папа трогательно поздравил девочку в сети.

На своей странице в Instagram Владимир поделился милым снимком со своими детьми, при этом именинница одета в разноцветное полосатое платье. Волосы малышки заплетены в множество косичек ярких цветов, а на лице нанесен рисунок золотистой краской.

"Счастливого 7-го дня рождения, мой маленьий пони", - подписал фото Остапчук, причем сделал это на английском языке.

Владимир Остапчук показал нежное фото с детьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Пользователи сети присоединились к поздравлениям Эмилии, а также отметили, что девочка просто-таки копия своей мамы, а вот двухлетний Эван больше похож на папу.

Вітаю Вашу донечку!!!! Дуже красиве фото. Емілія така вже доросла дівчинка! Красунічка

Де Олена???

С Именинницей

Копия мамы

Вітттттаю! Бажааююю дівчинці здоров‘я міцного, многая літа та великих звершень! С днем нарооооджееенння

С Днем Рождения Эмилию

Доброго дня. Вітаю Вашу донечку!!!!!! З найкращихми побажаннями

Донька так на Олену схожа, а син на вас

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Владимир Остапчук рассказал, что оставил экс-супруге после расставания. По его словам, он поступил как "настоящий мужчина".