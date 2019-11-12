Копия мамы: Потап растрогал сеть совместным фото с 11-летним сыном Андреем

Потап и Настя Каменских уже вернулись из Мексики, где пара провела довольно продолжительное время. Напомним, что в Мексику звездная пара украинского шоу-бизнеса отправилась в отпуск, который длился пару недель. Однако после отпуска Каменских и Потап не улетели в Украину, а остались в столице Мексики - городе Мехико, где у Насти был расписан целый “тур” по радио и ТФ-эфирам ведущих мексиканских медиа. Настя даже заинтриговала фото в офисе Playboy! А все ради презентации новой песни на испанском языке “Elefante”.

Вернувшись домой после длительной поездки Потап поспешил провести время с сыном - 11-летним Андреем (от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой). Вместе звездный папа и сын поспешили сделать селфи.

Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

При этом новое семейное фото украинского рэпера очень “зашло” его поклонникам, которые поспешили оставить свои комментарии:

“Какой он красивый”

“Два кривозубика”

“На маму похож”

“Копия мамы”

“крутые)))) очень мило”

“Семья это сила!”

“Пора уже детей с Настей заводить!!!”

“Самый классный папик”

“Мамина копия”

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

А вот Настя пока опубликовала только фото, на котором позирует с Потапом и друзьями - все еще в Мексике.

“Было очень приятно встретиться с вами! #vivamexico Музыка не имеет границ!” - подписала фото Каменских.

Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что с 1999 по 2014 год Потап был в официальном браке с Ириной Горовой. Позже оказалось, что супруги не жили вместе 5 лет и только в 2014 г. официально развелись. Расставание Потапа и Горовой не был громким, им удалось обойтись без скандалов и разделения имущества. Сын артиста остался жить с матерью.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских отпраздновали громкую свадьбу.

К слову, ранее Ирина Горовая честно призналась, общается ли их сын с Каменских.