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Копия мамы: Потап растрогал сеть совместным фото с 11-летним сыном Андреем

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.11.2019 - 11:56
Копия мамы: Потап растрогал сеть совместным фото с 11-летним сыном Андреем
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники в один голос согласны, что Андрей очень похож на маму

Потап и Настя Каменских уже вернулись из Мексики, где пара провела довольно продолжительное время. Напомним, что в Мексику звездная пара украинского шоу-бизнеса отправилась в отпуск, который длился пару недель. Однако после отпуска Каменских и Потап не улетели в Украину, а остались в столице Мексики - городе Мехико, где у Насти был расписан целый “тур” по радио и ТФ-эфирам ведущих мексиканских медиа. Настя даже заинтриговала фото в офисе Playboy! А все ради презентации новой песни на испанском языке “Elefante”.

Вернувшись домой после длительной поездки Потап поспешил провести время с сыном - 11-летним Андреем (от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой). Вместе звездный папа и сын поспешили сделать селфи.

Копия мамы: Потап растрогал сеть совместным фото с 11-летним сыном Андреем

Потап с сыном Андреем (фото: instagram.com/realpotap)

При этом новое семейное фото украинского рэпера очень “зашло” его поклонникам, которые поспешили оставить свои комментарии:

  • “Какой он красивый”
  • “Два кривозубика”
  • “На маму похож”
  • “Копия мамы”
  • “крутые)))) очень мило”
  • “Семья это сила!”
  • “Пора уже детей с Настей заводить!!!”
  • “Самый классный папик”
  • “Мамина копия”

Копия мамы: Потап растрогал сеть совместным фото с 11-летним сыном Андреем

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

А вот Настя пока опубликовала только фото, на котором позирует с Потапом и друзьями - все еще в Мексике.

“Было очень приятно встретиться с вами! #vivamexico Музыка не имеет границ!” - подписала фото Каменских.

Копия мамы: Потап растрогал сеть совместным фото с 11-летним сыном Андреем

Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что с 1999 по 2014 год Потап был в официальном браке с Ириной Горовой. Позже оказалось, что супруги не жили вместе 5 лет и только в 2014 г. официально развелись. Расставание Потапа и Горовой не был громким, им удалось обойтись без скандалов и разделения имущества. Сын артиста остался жить с матерью.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских отпраздновали громкую свадьбу.

К слову, ранее Ирина Горовая честно призналась, общается ли их сын с Каменских.

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Новости Украины Настя КаменскихсемьяПотап
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