Копия мамы: Лилия Ребрик впервые показала лицо годовалой дочки Полинки

Лилия Ребрик наконец порадовала свою многотысячную армию поклонников (а это более 370 тыс. подписчиков в сети instagram). Так, телеведущая решилась впервые показать лицо своей самой младшей доченьки Полины. И сделала это Лилия красиво – в марках глянцевой фотосессии для журнала Viva.

Так, Лилия Ребрик опубликовала милое семейное фото, на котором все в сборе. На снимке видим мужа Лилии – профессионального танцора и хореографа Андрея Дикого (пара официально расписалась в декабре 2011 года). Рядом с отцом стоит старшая дочь – 6-летняя Диана. Ну а в центре внимания – малышка Полинка, которой лишь 30 апреля 2019 исполнится год.

Интересно, что на фото Лилия с дочками демонстрирует стильный family look – все женщины семьи позируют в зеленых платьях в горошек. Также в кадре – корзинка с тюльпанами. В целом, снимок получился очень весенний, уютный и атмосферный.

"Ну що, знайомтеся) Дика Поліна Андріївна! Вся наша #ДИКАСІМЕЙКА в зборі", - трогательно подписала фото Лилия.

Лилия Ребрик со своей семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили засыпать ее восторженными комментариями. Среди комметаторов также и Ольга Сумская:

"Ну все! Нарешті принцеса у всій красі! Гарнюні!" – пишет Сумская.

Діана схожа на тата, а Поліна копія матусі!

На маму похожа, такая куколка!

Одна доця в маму, інша в тата, але обидві такі красуні!

Господи, какое очарование!

Класс! Одна бусинка мамина, а вторая бусинка папина! Ребята вы молодчинки!

Счастливый муж и папа, такие девочки-цветочки, класс!

Какая она чудесная!

У Вас прекрасная семья и такие красивые детки!

Красуньчики усі! Щастя вам!

Любові, добра, миру і злагоди вашій родині!

Копія тато! Дуже люблю вашу сім'ю.

Красунечка! Всі ви красунечки, надзвичайно гарна сім'я!

Яке миле янголятко!

А ось i маленькие Дике чудо! Якi ж Ви гарнi! Чудова сiм'я. Хай бог береже вашу сiм'ю!

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как все успевает. Отметим, что на данный момент семья телеведущей отдыхает на море.