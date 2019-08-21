"Копия мамы": дочь Елены Кравец в стильном наряде восхитила красотой

Пока звезда студии Квартал 95 Елена Кравец готовится к участию в популярном проекте Танцы со звездами и осваивает танцевальные движения, ее старшая дочь Маша пробует свои силы в модельной индустрии. Стоит отметить, что 16-летняя девушка уже довольно самостоятельна и даже живет отдельно вместе с подругой. На своей странице в Instagram юная красотка продемонстрировала кадры из недавней стильной фотосессии.

На фото Мария примерила эффектное красное платье-халат с поясом и широкими рукавами. Этот наряд - из коллекции украинского бренда Марины Лирник, лицом которого стала девушка.

Фото: Мария Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Свои длинные волосы она оставила распущенными, а на некоторых фото кокетливо оголила плечо или ногу.

Фото: Мария Кравец (instagram.com/lirnik_shop)

Младшая Кравец заметно повзрослела и выглядит очень элегантно.

Фото: Мария Кравец (instagram.com/lirnik_shop)

Пользователи сети не смогли пройти мимо и оставили Маше множество комплиментов. Многие отметили, что она - просто-таки копия своей звездной мамы, а кроме того, растет настоящей красавицей.

Красивая какая

Копия мамы

Ты замечательная, успехов тебе

Очень похожа на маму!!!))

ВАУ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ

Маша красавица

Ты очень-очень красивая

Красуня!

Ну очень привлекательная девушка

Скриншот комментариев (instagram.com/ma_kravets)

Напомним, ранее 16-летняя дочка Елены Кравец Маша поразила ультрастильным образом в мини-юбке. Девушка позировала на смотровой площадке одесского морского порта.

Мы также сообщали, что актриса Квартал 95 Елена Кравец покорила сеть фото с подросшими двойняшками. 19 июля двойняшки Ваня и Ката отпраздновали день рождения - малышам исполнилось 3 года. В честь такого важного события, Елена опубликовала редкий кадр с детьми.