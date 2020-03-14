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"Копия мамули": Влад Топалов умилил сеть нежными фото с подросшим сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.03.2020 - 12:03
"Копия мамули": Влад Топалов умилил сеть нежными фото с подросшим сыном
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Большинство поклонников считают, что мальчик очень похож на свою маму

Регина Тодоренко и Влад Топалов - веселые и активные родители, которые по возможности всегда берут маленького сына Майкла с собой. Вместе с мамой он уже успел побывать во многих странах, а также регулярно сопровождает ее на работе - телеведущая решила не доверяться няням, к тому же, она продолжала сама кормить малыша - и это несмотря на загруженный график. Папа тоже обожает проводить время с сыночком и часто показывает милые фото с ним в сети.

Так, Топалов опубликовал новые очаровательные кадры с подросшим Майклом, которому уже 1 год и 4 месяца. На одном из фото малыш серьезно смотрит на камеру, а его папа заливисто смеется. На другом же Влад нежно целует сыночка в макушку.

"Папин день" - подписал публикацию певец, причем на английском языке.

&quot;Копия мамули&quot;: Влад Топалов умилил сеть нежными фото с подросшим сыном&quot;Копия мамули&quot;: Влад Топалов умилил сеть нежными фото с подросшим сыном

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Растроганные поклонники оставили много умиленных комментариев, отмечая, что малыш Майкл - просто копия своей знаменитой мамы.

  • Такой красивый Михаил Владиславович,но копия мамы!!Здоровья малышу и родителям!восхищаюсь Вашей красивой семьей!
  • Бездонные глаза, супер-пупер малыш
  • Такое чудо
  • Какой милаш ваш пупсик
  • У него прям мысли в глазах
  • Ой какие котики
  • Какой он у вас сладкий,малыш
  • «Дядя а вы кто»! Такая красота
  • Такой серьёзный малыш
  • Какой у вас классный пупс получился)!
  • Який Міша класний. Щастя вам)
  • Очень взрослый человек
  • Какой красивый мальчик
  • Господи, какой же он Топалов? Он копия Тодаренко, прям не могу,КОПИЯ
  • Какой взрослый уже Ваш сынишка, Влад! На Региночку так похож! Счастливый...
  • Копия мамули
  • Маленькая сладкая булочка. Мамина копия

&quot;Копия мамули&quot;: Влад Топалов умилил сеть нежными фото с подросшим сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее муж Регины Тодоренко Влад Топалов показал счастливые фото из Питера в душевной компании.

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