Копия мамочки: Потап с бывшей женой трогательно поздравили сына с днем рождения

Фанаты отметили, что мальчик очень похож на маму
Украинский рэпер Потап уже давно развелся со своей первой женой Ириной Горовой и сейчас в браке с Настей Каменских, однако он смог сохранить с бывшей хорошие дружеские отношения. Пару связывает совместный сын Андрей, который родился в 2006 году, а также общий бизнес. Артист часто видится с наследником и показывает фото с ним в соцсетях.
6 сентября у мальчика был день рождения - Андрею исполнилось 12 лет. Звездные родители в честь этого события трогательно поздравили его в своих аккаунтах, поделившись счастливыми совместными фото.
Потап часто проводит время с сыном Андреем (Фото: instagram.com/realpotap)
"Мой мальчик, будь счастлив и неси радость людям, они в этом так нуждаются ))) ты классный, открытый, не дрейфишь высказать своё мнение и рад что мой сын - мой друг!! Люблю тебя! Папа", - душевно написал Потап.
К слову, на фото с родителями Андрей в одной и той же одежде - вероятно, рэпер пришел к ним домой отпраздновать день рождения сына.
"Мой котенок, мой мальчик, я так тебя люблю и так сильно желаю счастья, пусть все у тебя будет хорошо, легко, с удовольствием и вдохновением. Ты такой взрослый и рассудительный, и в этот же момент совсем маленький и беззащитный) обожаю тебя. НВ my son", - пожелала мама Ирина Горовая.
Ирина Горовая с сыном Андреем очень похожи внешне (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям и теплым пожеланиям Андрею, а так же отметили, что он просто копия своей мамы.
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Ранее Потап с сыном впечатлили сеть своим фирменным приветствием.
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