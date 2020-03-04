Концерт 4-летней "пчелки": Алина Гросу умилила сеть архивным видео

Алина Гросу недавно вернулась из небольшого путешествия по Германии, где она насладилась длинными прогулками по живописным городам Нюрнберг и Баден-Баден, а заодно и "выгуляла" яркие и стильные луки. Певица рассказала, что проходила в день по 12 километров - и это еще не рекорд. А последней публикацией в своем Instagram артистка вызвала волну умиления среди подписчиков.

Алина решила вспомнить, как начинался ее творческий путь, и опубликовала очаровательное архивное видео. На нем "маленькая пчелка", как ранее называли Гросу из-за ее первого хита, в возрасте всего 4 лет старательно поет, стоя в центре комнаты на семейном собрании. Малышка одета в черные штанишки и желтую кофту, а хвостик у нее на голове завязан желтой резинкой.

"Архивное видео. Алине 4. Концерт по заявкам. Одна из моих первых песен «Матуся»", - поделилась исполнительница.

Видео: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники Алины пришли в восторг и оставили ей много теплых слов в комментариях.

Бозе, какая ты лапуля) Такая маленька. Классная. Сразу было видно и слышно, что ты будешь артисткой

Круто

так старательно, маленькая умничка...такая хорошенькая, лапочка

Какая милота)

Классная такая, давай побольше таких архивов

Так мило...

Супер

Умничка, молодчинка. до сих пор восхищаюсь талантом Алиночка

Милашка

Сразу видно - будущая звезда! Просто прекрасно для такой малышки

Как круто,когда есть такие воспоминания. Нереальная малышка

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу призналась, как ухаживает за своей внешностью и рассказала о собственных ритуалах красоты.