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Концерт 4-летней "пчелки": Алина Гросу умилила сеть архивным видео

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Певица показала одно из первых своих выступлений

Алина Гросу недавно вернулась из небольшого путешествия по Германии, где она насладилась длинными прогулками по живописным городам Нюрнберг и Баден-Баден, а заодно и "выгуляла" яркие и стильные луки. Певица рассказала, что проходила в день по 12 километров - и это еще не рекорд. А последней публикацией в своем Instagram артистка вызвала волну умиления среди подписчиков.

Алина решила вспомнить, как начинался ее творческий путь, и опубликовала очаровательное архивное видео. На нем "маленькая пчелка", как ранее называли Гросу из-за ее первого хита, в возрасте всего 4 лет старательно поет, стоя в центре комнаты на семейном собрании. Малышка одета в черные штанишки и желтую кофту, а хвостик у нее на голове завязан желтой резинкой.

"Архивное видео. Алине 4. Концерт по заявкам. Одна из моих первых песен «Матуся»", - поделилась исполнительница.

Видео: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники Алины пришли в восторг и оставили ей много теплых слов в комментариях.

  • Бозе, какая ты лапуля) Такая маленька. Классная. Сразу было видно и слышно, что ты будешь артисткой
  • Круто
  • так старательно, маленькая умничка...такая хорошенькая, лапочка
  • Какая милота)
  • Классная такая, давай побольше таких архивов
  • Так мило...
  • Супер
  • Умничка, молодчинка. до сих пор восхищаюсь талантом Алиночка
  • Милашка
  • Сразу видно - будущая звезда! Просто прекрасно для такой малышки
  • Как круто,когда есть такие воспоминания. Нереальная малышка

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу призналась, как ухаживает за своей внешностью и рассказала о собственных ритуалах красоты.

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