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На контрасте: Лилия Ребрик показала, как идеально обыграть наряд с трендовым принтом

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 11:56
На контрасте: Лилия Ребрик показала, как идеально обыграть наряд с трендовым принтом
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая предложила поклонникам придумать подпись к оригинальному снимку

Лилия Ребрик на каждом прямом утреннем эфире появляется в новом образе и удивляет поклонников своими эффектными луками. Ведущая знает толк в моде и умеет комбинировать одежду и аксессуары, конечно же, в этом ей помогают стилисты. Даже на карантине теледива выходила в эфиры и продолжала работать: ее график – неделя через неделю. Правда, минувший понедельник ей пришлось пропустить, но на то была уважительная причина. Зато оставшиеся дни недели Лилия радует своим появлением в кадре поклонников. Так, в среду, 20 мая, она опубликовала фото в трендовом женственном наряде и показала свой по-летнему легкий и летящий лук.

Так, теледива выбрала белое платье-миди с длинным рукавом в классический черный горошек. Крой платья позволил подчеркнуть тонкую талию ведущей. Свой трендовый наряд она дополнила контрастными красными лаковыми лодочками и крупными серьгами-кистями алого оттенка. Завершающим штрихом к образу стала помада ягодного цвета, идеально гармонирующая с луком звезды, а также неброский нежный макияж.

К слову, монохромный "гороховый" образ стал главным трендом сезона весна-лето. Именно такие модели представили на подиуме Altuzarra, Marc Jacobs, Sacai, Balmain и Haider Ackermann. К слову, в тренды весенне-летнего сезона попал даже маникюр в горошек.

На контрасте: Лилия Ребрик показала, как идеально обыграть наряд с трендовым принтом

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия опубликовала забавное фото на улице со своим со-ведущим Анатолием Анатоличем. Они решили сыграть на контрасте: шоумен позировал в шортах, толстовке и теплом жилете, а Лилия – в одном романтичном наряде без верхней одежды.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая предложила поклонникам подписать фото и они с готовностью приступили к выполнению задания.

  • Богиня, одним словом
  • Краса врятує світ!
  • А я на стиле
  • Принцесса Смеянна и Принц Несмеян
  • Красавица и спортсмен
  • Лілія завжди на висоті
  • Барышня и хулиган
  • Жінка прекрасна при будь-якій погоді!
  • Хочеш не хочеш, Анатоліч,а вигуляти Лілю в новій, красивій сукні мусиш

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик опубликовала фото с сестрой-красавицей и озвучила свое настоящее имя.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Лилия Ребрик
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