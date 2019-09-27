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"Конфетка!" Тина Кароль в ультракоротком платье свела с ума волнительными изгибами

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.09.2019 - 09:49
"Конфетка!" Тина Кароль в ультракоротком платье свела с ума волнительными изгибами
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выбрала пикантный наряд от украинского бренда

Тина Кароль покоряет эффектными нарядами, которые в последнее время становятся все более игривыми и откровенными. Новые образы полностью соответствуют внутреннему состоянию поп-дивы, которая сообщила, что она уже снова "хочет расцвести". Смелые и кокетливые аутфиты и пикантные луки артистке очень к лицу – они подчеркивают ее волнительные изгибы и аппетитные формы. На новом снимке Тина покорила появлением в розовом атласном платье-мини, идеально подчеркнувшем ее фигуру.

Пикантный наряд на тонких бретелях от украинского бренда одежды CULTNKD в точности повторяет ее точеную фигуру. Стоимость платья составляет 350 долларов.

Фотограф запечатлел поп-диву со стороны спины – она игриво обернулась через плечо. Роскошная копна волос частично упала на лицо, разметалась по плечам. Легкий макияж в нежных розовых тонах стал завершающим штрихом образа Тины.

&quot;Конфетка!&quot; Тина Кароль в ультракоротком платье свела с ума волнительными изгибами

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонникам явно пришелся по душе красочный снимок певицы. Они с восторгом отзывались о ее внешнем виде, не упуская из вида не единой детали.

  • Куколка!
  • Неперевершена
  • Слишком шикарная и сексуальная
  • Тина, вы конфетка
  • Самая прекрасная, самая красивая и изумительно очаровательная девушка
  • Какое свежее, яркое, игривое фото, я в восторге, фигура просто огонь
  • Ух, какая красотка!
  • Ну шикарна
  • Нереальна
  • Это бомба
  • Неожиданно круто
  • Стройняшка!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль сверкнула стройными ножками в платье с откровенным разрезом.

Ранее Тина Кароль впечатлила перевоплощением в короткометражке "Бывшие", где сыграла главную женскую роль.

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Новости Украины Тина Кароль
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