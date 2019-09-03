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Конец "летнему розмарину": Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.09.2019 - 15:57
Конец "летнему розмарину": Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем
Фото: Сергей Бабкин с детьми (instagram.com/babkin_official)

Снежана и Сергей Бабкины показали сыночка Елисея

Снежана и Сергей Бабкины – многодетные родители, поэтому как никто знают, что такое осенняя пора и сборы в школу. Старшие сын и дочка артиста – Артур и Василина – уже школьники и для них начался еще один насыщенный учебный год, а малыш Елисей только познает удивительный мир и останется дома с мамой. В последний месяц лета музыкант с семьей успел отдохнуть в Италии на море, но теперь расслабленному и беззаботному времяпровождению пришел конец.

Жена музыканта рассказала и показала, как проводит первые сентябрьские деньки в родном Харькове. Если старшие дети отправились в школу, то родители вместе с малышом Елисеем поехали на плановый осмотр и прививки. В подтверждение своих слов Снежана показала фото с сыном и мужем в компании своего друга-врача, на примем к которому они попали.

Сергей с женой лучезарно улыбаются в кмеру, а их маленький сынок развернут спиной и сидит на руках у мамы – пара пока не показывает лицо ребенка.

Конец &quot;летнему розмарину&quot;: Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем

Фото: Сергей Бабкин с женой, сыном и другом семьи (instagram.com/snezhana_babkina)

"Привыкли к летнему "розмарину" - лениво и размеренно. Сегодняшнее утро было иным - суматошное. Началась школа. К новому графику надо еще привыкнуть. Отвезли детей в школу и поехали на плановый осмотр Елисея и прививку", - сообщила жена артиста.

Конец &quot;летнему розмарину&quot;: Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем

Фото: Сергей Бабкин с женой и детьми (instagram.com/babkin_official)

Поклонники оценили позитивных родителей и отметили, что Сергей с появлением малыша буквально преобразился.

  • Вы всегда такие позитивные, что кажется даже помещение в которое вы входите становится ярче!
  • Хорошенькие!
  • Сергей такой счастливый и искристый стал с рождением сына, ну или у вас еще какой-то иной повод есть

Конец &quot;летнему розмарину&quot;: Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем

Конец &quot;летнему розмарину&quot;: Снежана Бабкина показала суматошное утро с сыном и мужем

Скриншот комментариев

Ранее сеть умилил танец Сергея Бабкина у бассейна с маленьким сыном на руках.

Также Снежана Бабкина на итальянском курорте покорила фигурой после родов.

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Новости Украины Сергей БабкинСнежана Бабкина
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