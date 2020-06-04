Комплексы мешали жить: Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии в нижнем белье

Злата Огневич в последнее время взялась за эксперименты с внешностью - так, певица сделала прическу каре и перекрасилась в блондинку. И хотя в результате артистка столкнулась с некоторыми трудностями - к примеру, ей пришлось частично менять гардероб, она ни на секунду не пожалела об этом выборе. Теперь же звезда снялась в весьма откровенной фотосессии, в которой показала фигуру в соблазнительном нижнем белье.

Злата призналась, что такие фото непривычные для нее, но таким образом она хочет помочь другим женщинам принять и полюбить себя, ведь комплексы очень мешают в жизни.

Огневич примерила несколько пикантных луков - так, она позировала черном с бежевым лифчике и красном брючном костюме, сидя за фортепиано.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

На другом снимке певица запечатлена в джинсах, необычном черном бюстгальтере с множеством шлеек и распахнутом коротком бежевом пальто.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Также исполнительница показала бекстейдж кадры с фотосета, на которых она в коротком топе и полупрозрачной юбке, а еще босоножках на шпильке. Злата принимала чувственные позы, демонстрируя точеную фигуру.

"Если бы мне ещё пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть. Сегодняшние съёмки заставили вспомнить давнюю и болезненную историю, которая оказала на меня огромное влияние... " - призналась Огневич.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

По словам артистки, после того как человек, которого она любила, назвал ее в момент расставания толстой неудачницей, у нее появились комплексы.

"Один парень, я сильно любила его, сказал обидные слова при расставании, я поклялась о них никогда не вспоминать, но сегодня чувствую желание поделиться с Вами. Он меня называл неудачницей, бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен ( хотя про голос ещё можно пережить). Но дальше пошли упрёки относительно тела, фигуры: толстая ( да-да, я склонна быстро набирать вес ), неуклюжая коротышка, мол, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я. Вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно... Вот, пишу это и слёзы наворачиваются. С тех пор и появилась куча комплексов, они очень мешали жить, дышать и радоваться, а главное- ЛЮБИТЬ себя. Всего несколько лет назад я приняла себя, начала культивировать ощущение внутренней свободы. Ведь жить нужно в полной гармонии и честности с Душой! И я очень благодарна Вам за невероятную поддержку - это придаёт мне СИЛЫ!!!





Я такая же, как и все: боюсь провалов, ранних морщин и лишнего веса, хочу встретить свою половинку и быть счастливой, плачу по ночам в подушку и редко звоню маме... Но я очень хочу стать лучше, сильнее, мудрее, а Ваша ЛЮБОВЬ мне в этом помогает! Спасибо!!! Пусть как можно больше будет счастливых девчонок, уверенных в себе, любящих каждую клеточку своего тела. Вместе- мы СИЛА", - откровенно поделилась Злата.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, как на нее повлиял карантин.