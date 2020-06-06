Комбез мечты: Джамала похвасталась ярким нарядом для беременных, сшитом из старых джинсов

Джамала - настоящая модница, и на карантине чуть ли не каждый день доказывала, что беременная женщина может выглядеть стильно и красиво. Певица устраивала эффектные домашние фотосеты, примеряя нежные и яркие образы и неизменно вызывая шквал комплиментов от поклонников. При этом часть своего гардероба артистка распродала, чтобы на вырученные средства купить спецкостюмы для украинских медиков. На новой серии фото звезда похвасталась обновкой - удобным и стильным комбинезоном для беременных.

Джамала устроила целую фотосессию на атмосферной киевской улочке, позируя в голубом наряде и с букетом белых пионов. Певица сделала нежный, но эффектный макияж, а волосы красиво выпрямила.

По словам исполнительницы, наряд она сшила из своих и мужа Бекира старых джинсов!

"Природа настолько очистилась, что я не просто обменяла свои вещи на спецкостюмы для врачей, а и пошила из своих и Бекира старых джинсов комбез для беременных! Пошила у нереального дизайнера. Комбез мечты! Очень довольна! Недавно прочитала у Ксении, что у них слетели поставки в Китай, потому что китайцы сейчас активно поддерживает своё собственное производство. Они делают то, что сейчас необходимо нашей стране — поддержка своих! В музыке, кино, моде... Не могла никак нафоткаться в своём замечательном новом комбинезоне", - поделилась счастливая Джамала.

Джамала похвасталась стильным комбинезоном для беременных (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры оценили оригинальную идею и сам наряд и оставили много восхищенных комментариев.

Идея - огонь, надо сообразить фемили лук своей семье. Благо, старых джинсов достаточно

Так, підтримка своїх дуже зараз важлива...Сподіваємось, що Вас почують

Неймовірно красивий комбінезон, а також ви в ньому

Вы просто невероятная волшебная красота, Джа

Какая красота!!! Спасибо Вам за Вас

Супер! Красивая сама! Красивый комбез))

Он вам очень идёт! И цвет у лицу! Вы сегодня просто необычно красивая!!!

Вы очень красивая! Счастье Вашей семье

Вам очень идёт! И это отличная идея: и поддержка украинского производителя и ресайклинг

Стильно и оригинально

Замечательный лук