Командую молодыми кулинарами: Слава Каминская показала, как готовилась с детьми к Пасхе

Слава Каминская из НеАнгелов проводит карантин вместе с сыном Леонардом и дочкой Лаурой, так что львиную часть времени певица посящает детям. Они вместе готовят, делают игрушки своими руками и даже поучаствовали в модном флешмобе с подушками, при этом малышка покрасовалась в маминых туфлях. А накануне Пасхи, которую в Украине в 2020 году отмечают 19 апреля, артистка приобщила детей к подготовке к празднику и показала процесс в своем Instagram.

Так, Слава с малышками испекли паски - на фото звезда показала каждого из "поваров" в процессе вымешивания теста. Сама Каминская позирует в нежно-голубом домашнем наряде и задумчиво смотрит на миску с готовым тестом.

Фото: Слава Каминская с детьми готовятся к Пасхе (instagram.com/babaslavka)

А Леон и Лаура запечатлены в процессе его вымешивания, при этом на них милые яркие кухонные фартуки.

"Все при деле. Я, например, как самая занятая, красиво стою возле миски , командую молодыми кулинарами и думаю. Как будем святить пасхи в условиях карантина? Какие варианты и идеи?" - прокомментировала публикацию звездная мама.

Фото: Слава Каминская с детьми готовятся к Пасхе (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава также поделилась видео, на котором они с малышами красят яйца к празднику - все из натуральных ингредиентов! Рецепт певица раскрыла в описании.

"Тема нашего сегодняшнего урока — ЯЙЦА яркие, праздничные, украшенные зеленкой. Яйца, как вы понимаете, сами себя не покрасят, а вот деееети. Могут одновременно обновить и модернизировать мебель, в том числе и мягкую ( безвозмездно), ну и весело провести время. Мама (сегодня это моя роль) владеет зеленкой и кастрюлей в совершенстве и по самые локти.

ПиСи: это всего лишь фартук, всех #яжемать просьба держать себя и свой язык в #яжеруках!!!! Кстати, в страстную пятницу можно только в таком виде красить и командовать.



Фото: Слава Каминская с детьми готовятся к Пасхе (instagram.com/babaslavka)⠀

Шкарлупу лука нарезать ножницами, обвалять в шкарлупе мокрые яйца (чтобы прилипла луковая шубка) и закутать в марлю, как колобка, перевязав ниткой . Насыпать соль в холодную воду, положить яйца, налить зеленки бутылочку и пусть варятся :) После очистить от марли, промыть и смазать маслом. самые красивые яйца, которые я когда-нибудь делала", - рассказала Каминская.

Видео: Слава Каминская с детьми готовятся к Пасхе (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в кружевном белье показала, как сходит с ума на карантине.