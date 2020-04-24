Коляденко, Кондратюк, Рыбак и другие звезды рассказали, что нового освоили на карантине

Дима Коляденко

Певец и шоумен Дима Коляденко во время карантина наводил марафет в квартире: мыл полы, зеркала, ванную комнату, пылесосил. Но, главное – научился готовить пирожки и разную выпечку. Своими рецептами приготовления артист с удовольствием делится со своими подписчиками в соцсетях.

«На карантине я впервые научился готовить пирожки из слоеного теста! С начинками – рис, хек, лук, специи, яйцо… Даже, получились сосиски в тесте! А особенно вкусные у меня мини-пиццы из зелени, лука и помидора! Вкуснятина! Считаю, что готовка еды – лучшее лекарство от склероза», – поделился артист.

Напомним, на днях Коляденко выпустил новый позитивный сингл – «Супер Дима».

Дима Коляденко - «Супер Дима»

Влад Дарвин

Композитор и певец Vlad Darwin во время карантина освоил новую для себя область: видео интервью и монтаж! Артист запустил авторский Youtube проект «Pro:wider with Vlad Darwin». В сети уже есть пилотный выпуск интервью с певицей Laura Marti.

«Я общаюсь со своими гостями на самые разные темы: отношения, бизнес, музыка, реализация. Перед карантином я записал несколько интересных разговоров, и теперь их самостоятельно монтирую и даже делаю постобработку. Параллельно создал новый Youtube-канал «Pro:wider with Vlad Darwin», куда этот контент загружаю. Скоро на канале будет очень полезное видео на тему Дизайна Человека», – заинтриговал Vlad Darwin.

На днях дуэт Alyosha & Vlad Darwin выпустили новую версию песни «Торнадо» в стиле синтвейв. Создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies. Влад рекомендует добавить трек в плейлист для занятий спортом.

Александр Лещенко

Хореограф-постановщик Александр Лещенко вместе с супругой Линой Верес дома на карантине отдыхают и высыпаются. А еще Александр приобрел себе клавиши, о которых давно мечтал, но никак руки не доходили купить.

«Никаких будильников! Смотрим кино, читаем литературу, занимаемся спортом. Наводим порядки в шкафу, в телефоне и ноуте, в голове. Обязательно выходим на улицу дышать свежим воздухом. Саша каждый вечер осваивает клавиши. И с каждым днем это звучит все лучше!», – рассказали Александр и Лина.

София Егорова

Певица София Егорова, которая недавно презентовала весенний трек «Ми є любов», на карантине занимается спортом, убирает в квартире, играет на фортепиано, поет и читает. София впервые попробовала для себя курсы английского языка, а также начала готовить по новым рецептам.

«Я записалась на курсы английского, до карантина учила его только в ВУЗе. Хочу усовершенствовать знание языка. Для разнообразия немного пробую готовить новые блюда! Еще я записываю видео с творческими домашними заданиями - вокал, фортепиано, актерское, пантомима. Стойка для микрофона уже превратилась в штатив, а фортепиано «путешествует» по комнате, чтобы найти хороший свет и ракурс для разных съемок! Иногда принимаю участие в интересных челенджах и делюсь этим в соцсетях», – поделилась София Егорова.

Анна Гомонова

Модель и художница Анна Гомонова впервые для себя попробовала много того, что связано с сидячим образом жизни и неприемлемо для нее в привычной жизни.

«Сегодня, когда многие остаются дома, есть возможность не только заняться накопившимися делами, но заново открыть мир вокруг себя и усовершенствовать, необходимые в жизни, навыки. Я попробовала весёлые онлайн-тренировки по ютьюб трансляции; изучила историю пандемий в иллюстрациях и статьях; поэкспериментировала с едой; проанализировала свой бюджет; перепланировала передвинутые путешествия и международные мероприятия, где я должна была принимать участие. Перебрала аптечку, попробовала медитацию. Также посещаю онлайн-семинары по английскому языку и освоению экзотической кухни. Каждый день выхожу на связь с друзьями и родителями для обсуждения общих новостей», – поделилась Анна Гомонова.

Александр Прохоров

Хореограф, серебряный финалист проекта «Танці з зірками» Александр Прохоров самоизоляцию проводит на свежем воздухе у родителей, в доме. Танцор помогает родным с садом и огородом, а в перерывах занимается спортом, английским и старается не унывать. Помогают в этом Прохорову различные челенджи, которые сейчас на пике популярности в сети.

«Многие в этот период проявляют себя по-новому. Я, например, впервые нарубил целый грузовик дров. После этого мне нужно было еще два дня, чтобы отлежаться (улыбается). Ну кто еще может похвастаться таким успехом в этом?» – рассказал Александр.

Аня Нилова

Певица и автор песен Аня Нилова соблюдает карантин. Запись нового альбома артистка отложила на время карантина, а вот сочинением новых песен Нилова продолжает заниматься. Аня призналась, что дома не так скучно, как ей изначально казалось.

«Я тренируюсь, пересмотрела кучу триллеров, пишу новые песни, читаю. При желании всегда есть чем себя занять. Еще я впервые мыла окна дома, никогда этого не делала», – поделилась Нилова.

Аня, которая недавно выпустила новый трек «Соло», призналась, что после карантина она сходит в кино. С попкорном, без масок и с людьми, которые не будут в предынфарктном состоянии если она рядом случайно чихнет.

Игорь Кондратюк

Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк во время карантина реализовал давнюю задумку и запустил онлайн конкурс "Караоке на дивані" или, как пошутил сам Кондратюк, "Караоке на карантині". Телеведущий, чтобы увлечь украинцев и добавить краски в карантинные будни! Каждую неделю все желающие отправляют свои минутные видео на официальную страничку @karaoke_na_dyvani в Instagram. Голосование происходит лайками и комментариями. А автор лучшего видео в конце недели получает титул «Найкращий диванний співак» и призы от партнеров игры.

Также Игорь Кондратюк рассказал, что занимается полезными делами, которые раньше откладывал из-за нехватки времени и плотного графика:

«Смотрю сериалы и фильмы и, кажется, уже все самое интересное пересмотрел. Читаю книги - у меня библиотека под 2 тысячи наименований. Гуляю с собакой в лесу. Один раз в неделю выезжаю в магазин за покупками. С выполнением всех требований: маска, перчатки, дистанция и нескончаемое мытье рук…

После окончания карантина, первое, что сделаю - наверное, схожу в ресторан и кино. А если карантина уже в июле не будет - то поедем с семьей в давно запланированную поездку в США. В последнее верится с трудом. Дай Бог, чтобы получилось в следующем году...»

Александр Рыбак

Певец и скрипач Александр Рыбак соблюдает строгий карантин. В своей квартире в Осло артист записывает видеообращения к поклонникам, музыкальные и юмористические видео. Александр Рыбак был приглашен выступить в финале Евровидения 2020 в Нидерландах, как один из ярчайших победителей песенного конкурса. Но, в связи с нынешней ситуацией в мире - конкурс перенесли на 2021 год.

«Привет из Норвегии! Сижу дома, занимаюсь музыкой, играю в приставку. Евровидение 2020 отменили. Мы как раз планировали очень классный номер для финала 16 мая. Я сочувствую новым артистам, которые стремились завоевать Европу. В то же время, я очень рад, что автоматически всех пригласили на следующий год. Так что, я очень надеюсь, что национальные отборы следующего года будут уважать это важное решение. А до этого будем мыть руки! Люблю вас!» – прокомментировал Александр Рыбак происходящие события.

Александр Рыбак обратился к поклонникам из Осло

Артист поделился, что первое, что он сделает по окончании карантина - встретится с друзьями и продолжит работу над проектами с партнерами.

Яна Прядко

Продюсер и руководитель продюсерского агентства Master Management - Яна Прядко превратила свой дом в мини-офис. Теперь все переговоры с артистами происходят по видеоконференциям и прямо из дома идут совещания команд. Как рассказала Яна, творческая работа не останавливается: артисты презентуют новые песни и клипы, делают социальные проекты.

«Все встречи и дела по артистам решаем онлайн. За месяц карантина успели презентовать 5 синглов. Еще карантин дал прекрасную возможность больше времени проводить с ребенком, тогда как в рабочем графике - это такая желанная, но все же роскошь. А тут карантин, так карантин - ребенок счастлив! Чуть больше времени и вдохновения появилось для новых кулинарных экспериментов и это хорошо получается. Например, сделала вкуснейшее тирамису, нашла новый рецепт мяса в духовке. И точно это впервые, на карантине, я смогла сидеть несколько дней подряд не выходя из дома - раньше бы не поверила, что так реально может быть. Уже есть целый список отложенных планов must-do. Кроме того, мы на весну планировали вечеринку-презентацию наших новостей от Master Management. Теперь все презентации и концерты после карантина, здоровье всех - важнее всего», - поделилась продюсер Яна Прядко.