Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год

Наталья Могилевская продолжает удивлять поклонников своей активностью. Украинская певица одно за другим посещает светские мероприятия и выступает на различных концертах. 3 ноября во время особенно эфира шоу Танцы со звездами 2019 Могилевская вновь вернулась на паркет проекта, где станцевала с Владом Ямой. Позже исполнительница выступила на концерте “Вечер премьер с Катей Осадчей”. Более того, Могилевская уже успела сняться для новогоднего шоу одного из украинских телеканалов. И побаловать поклонников фото со съемок.

Речь идет о новогоднем шоу “Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря! Для своего выступления Наталья выбрала действительно эффектный наряд - лаковое платье-плащ на голое тело. Платье оголяет ножку исполнительницы, а также одно плечо. Что смотрится очень эффектно!

Наталья Могилевская в ярком платье (фото: пресс-служба "Украина")

Кроме того, во время яркого выступления Могилевскую также сопровождала подтанцовка из шести молодых парней.

“#ПОКОХАЛА! Новогоднее шоу на канале "Украина". Встретим 2020 год вместе! Кто ждет Новый год?” - подписала эффектный кадр певица.

Эффектная Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Конечно же, поклонники исполнительницы не смогли оставить без внимания ее новый пост:

“Стильная, обврожительная, милая, гламурная, модная!”

“Хочу быть сильной, как Вы, Наташенька, Вы такая классная”

“Какие ножки!!! Супер!”

“Я жду, очень, как маленькая девочка”

“Фото шикарне”

“Наша КРАСАВИЦА!”

“Вауууу какая красотка, сильно красивая”

“Вы такая красивая!люблю ваше творчество уже много лет.И каждый раз вы продолжаете нас удивлять!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской! Артистки не общались несколько лет.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу", - говорит Регина.