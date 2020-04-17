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На кого похожи? Александр Стоянов умилил семейным портретом с женой и детьми

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Танцор поинтересовался у поклонников, на кого больше похожи их дети

Екатерина Кухар и Александр Стоянов остались без медового месяца и спектаклей и проводят карантин дома со своими детьми. Пара развлекается, как может - устраивает танцевальные сценки прямо в спальне, делится полезными советами с поклонниками и помогает сыну и дочке с уроками на дистанционном обучении. Кстати, премьер украинского балета признался, что среди его педагогических приемов есть и поощрение деньгами.

На самоизоляцию семейство ушло на даче, так что у них есть возможность погулять на свежем воздухе. Александр поделился новым очаровательным семейным портретом, на котором они с женой, сыном и дочкой позируют в обнимку на фоне сосен. Кстати, на снимке Екатерина уже с новым цветом волос - на карантине она решила вернуться к более светлому оттенку, а супруг помог осуществить задуманное.

Стоянов поинтересовался у фолловеров, на кого, по их мнению, больше похожи дети.

"Правду говорят, что Тима похож на Катю, а Настюша на меня? Как вы считаете?" - написал артист.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Подписчики принялись активно обсуждать яркое семейство - многие согласились с Александром, что дочка больше похожа нв него, а сыночек на маму.

  • Красивая семья
  • Вы все друг на друга похожи
  • Правда!
  • Да ,я вот до этого ка кпрочесть ваш текст, подумала... как же похожи вы с дочкой
  • Классные!
  • Да, так и есть!
  • Точно
  • Вы с Катей очень похожи)))Так что определить кто из детей кого больше скопировал сложно.))Вы очень красивая семья
  • Вы все друг на друга похожи))) А Тимур так вырос за последние полгода!
  • Без разницы, кто на кого похож, но вы все невероятно очаровательны вместе, спасибо вам за красоту и любовь, которую несёте в этот мир!
  • Да, однозначно
  • Да. Внешнее сходство у вас с сыном. А дочь и отец одно лицо.
  • Катюше новый цвет волос к лицу. Самая красивая семья Украины. Люблю вас за вашу утонченность и изысканность...Вы особенные! Душа моя радуется о Вас
  • Какие же красивые

Скриншот комментариев (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, раенее балерина Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье.

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