На кого похожи? Александр Стоянов умилил семейным портретом с женой и детьми

Екатерина Кухар и Александр Стоянов остались без медового месяца и спектаклей и проводят карантин дома со своими детьми. Пара развлекается, как может - устраивает танцевальные сценки прямо в спальне, делится полезными советами с поклонниками и помогает сыну и дочке с уроками на дистанционном обучении. Кстати, премьер украинского балета признался, что среди его педагогических приемов есть и поощрение деньгами.

На самоизоляцию семейство ушло на даче, так что у них есть возможность погулять на свежем воздухе. Александр поделился новым очаровательным семейным портретом, на котором они с женой, сыном и дочкой позируют в обнимку на фоне сосен. Кстати, на снимке Екатерина уже с новым цветом волос - на карантине она решила вернуться к более светлому оттенку, а супруг помог осуществить задуманное.

Стоянов поинтересовался у фолловеров, на кого, по их мнению, больше похожи дети.

"Правду говорят, что Тима похож на Катю, а Настюша на меня? Как вы считаете?" - написал артист.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Подписчики принялись активно обсуждать яркое семейство - многие согласились с Александром, что дочка больше похожа нв него, а сыночек на маму.

Красивая семья

Вы все друг на друга похожи

Правда!

Да ,я вот до этого ка кпрочесть ваш текст, подумала... как же похожи вы с дочкой

Классные!

Да, так и есть!

Точно

Вы с Катей очень похожи)))Так что определить кто из детей кого больше скопировал сложно.))Вы очень красивая семья

Вы все друг на друга похожи))) А Тимур так вырос за последние полгода!

Без разницы, кто на кого похож, но вы все невероятно очаровательны вместе, спасибо вам за красоту и любовь, которую несёте в этот мир!

Да, однозначно

Да. Внешнее сходство у вас с сыном. А дочь и отец одно лицо.

Катюше новый цвет волос к лицу. Самая красивая семья Украины. Люблю вас за вашу утонченность и изысканность...Вы особенные! Душа моя радуется о Вас

Какие же красивые

Скриншот комментариев (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, раенее балерина Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье.