На кого похожи? Александр Стоянов умилил семейным портретом с женой и детьми

Танцор поинтересовался у поклонников, на кого больше похожи их дети
Екатерина Кухар и Александр Стоянов остались без медового месяца и спектаклей и проводят карантин дома со своими детьми. Пара развлекается, как может - устраивает танцевальные сценки прямо в спальне, делится полезными советами с поклонниками и помогает сыну и дочке с уроками на дистанционном обучении. Кстати, премьер украинского балета признался, что среди его педагогических приемов есть и поощрение деньгами.
На самоизоляцию семейство ушло на даче, так что у них есть возможность погулять на свежем воздухе. Александр поделился новым очаровательным семейным портретом, на котором они с женой, сыном и дочкой позируют в обнимку на фоне сосен. Кстати, на снимке Екатерина уже с новым цветом волос - на карантине она решила вернуться к более светлому оттенку, а супруг помог осуществить задуманное.
Стоянов поинтересовался у фолловеров, на кого, по их мнению, больше похожи дети.
"Правду говорят, что Тима похож на Катю, а Настюша на меня? Как вы считаете?" - написал артист.
Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Подписчики принялись активно обсуждать яркое семейство - многие согласились с Александром, что дочка больше похожа нв него, а сыночек на маму.
Скриншот комментариев (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Напомним, раенее балерина Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье.