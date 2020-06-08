На кого похож? Влад Яма очаровал сеть фото с родителями

Хореограф съездил в родное Запорожье, чтобы навестить родных
Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма очень семейный человек и с удовольствием проводит время с женой Лилианой и сыночком Леоном. А на праздник Троицы судья Танцев со звездами решил навестить родителей в родном городе Запорожье. На своей странице в Instagram он выложил нежное семейное фото, приведя в восторг подписчиков.
На снимке Влад позирует с мамой Любовью и папой Николаем - все трое обнимают друг друга и счастливо улыбаются, радуясь встрече. Судя по заднему фону, семья наслаждалась отдыхом на природе.
"Кажется, в этот раз родители даже помолодели! Люблю вас", – трогательно написал Яма.
Влад Яма показал милое фото с родителями (фото: instagram.com/vladyama_official)
Фолловеры засыпали его умиленными комментариями и принялись спорить, на кого же больше похож звездный хореограф.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Влад Яма умилил пронзительным фото с сыном Леоном.
Автор: Марина Настевич