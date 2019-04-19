На кого похож? Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына

После первых недель молчания молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов начали понемногу делиться эмоциями от нового для себя этапа в жизни. Звездная пара иногда публикует фото и видео с малышом Михаилом, однако ребенок всегда показан со спины или же в кадре только его ручка или ножка. Однако на днях ведущая случайно показала в сети и лицо сыночка.

Она опубликовала в своих Instagram-историях видео того, как маленькому Майклу, как его называют, делают массаж. На самом видео лица малыша по-прежнему не видно, однако его прекрасно можно рассмотреть на большом семейном портрете, который висит в кадре за спиной массажистки. Регина почти сразу же удалила публикацию, однако в сети уже сохранили скриншот.

На портрете Регина и Влад позируют в обнимку, а между ними - малыш Майкл, которому сейчас уже больше четырех месяцев.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"А мы так ждали нашу фею. Она пришла и Майкл пополз", – подписала Тодоренко удаленное видео.

Что ж, теперь поклонники могут обменяться предположениями, на кого же больше похож сын известной пары.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

А сами Топалов и Тодоренко тем временем не сидят все время дома и недавно впервые вышли в свет после рождения ребенка. Стильная пара в total black образах посетила модную премию и с удовольствием позировала на красной дорожке.

Мы также сообщали, что Тодоренко и Топалов объяснили, как стали "лучшими" родителями для Майкла. У пары возникает много вопросов о воспитании и правильном подходе к ребенку, ответы на которые они часто черпают из книг.

К слову, Регина Тодоренко показала, как порой непросто ей приходитсясыночком Михаилом. В шуточной форме она рассказала, что малышу часто что-то приходится не по вкусу и он громко сообщает об этом.