У кого глаза хитрее? Юрий Горбунов покорил нежностью с женой

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведущий поделился милым фото с совместных съемок

Звездная пара супругов Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени проводят вместе - как дома с сыночком, так и в путешествиях и даже на работе, ведь их нередко приглашают вести мероприятия вместе. Недавно они съездили в командировку в Одессу, где успели прогуляться по городу и поделиться забавным селфи на фоне дюка. И вот у них снова совместные съемки - а они только рады!

На своей странице в Instagram Горбунов поделился нежным снимком с женой. Оба они нарядно одеты и с улыбками смотрят в объектив.

"Ну і в кого очі хитріші???" - шутливо прокомментировал фото шоумен.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Однако практически все сошлись на том, что Юра и Катя выглядят очень влюбленными и счастливыми.

У Юрія

в обоих

У Юрка,хитрющие..

Хитрят в четыре глаза

Неймовірно гарні як завжди, очі закоханих людей і це круто. а щодо *хитрющі то у Вас Юрій

У чоловіка, хітріші очі!

У Вас, Юрій)

У Юри хитріші )) Але закохані обоє і щастям світяться ))

Хитрих очей ,небачу .Бачу світлі , приємні , довірливі очі в обох .Успіхів вам .......Всього найкращого.

Нуль хитрості! Тільки чарівність

У Юри. Такий собі невинно -хитринький. Взагалі ви дуже позитивна пара.

У Катерини

Катюша - Красуня!

Голубки-голубочки!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания.