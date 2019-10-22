"Когда жена готовит": Юрий Горбунов очаровал душевным домашним фото

Ведущий насладился уютным обедом во дворе своего дома
Ведущий Танцев со звездами 2019 Юрий Горбунов, который недавно рассказал о воспитании двухлетнего сыночка Ивана и признался, что откровенно балует ребенка, показал поклонникам душевный домашний кадр. Шоумен не раз говорил, что теперь все свое свободное время он хочет проводить с семьей - в интересных путешествиях или же в их с Катей Осадчей уютном загородном доме.
На снимке Юрий сидит за столом, накрытым во дворе дома, и с аппетитом ест борщ с черным хлебом. Рядом также можно заметить бокал белого вина и красивый букет из осенних цветов в вазе. А за спиной Горбунова открывается потрясающий вид на пожелтевшие деревья.
По словам ведущего, обед вышел очень вкусным, ведь его приготовила его любимая супруга Катя Осадчая.
"Коли жінка готує-треба їсти!! #смачнобосвоє", - прокомментировал Горбунов.
Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Фолловеры в комментариях активно хвалят хозяюшку-Осадчую и мудрого мужа, а также желают приятного аппетита и восхищаются видом с их двора.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, счастливая Катя Осадчая повалялась с сыном в осенней листве и поделилась душевными фото.
Ранее Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и сыном насладились осенней прогулкой по Днепру на кораблике.