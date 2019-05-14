"Когда у мамы едет крыша": Влад Топалов показал "материнские крайности" Тодоренко (видео)

Влад Топалов решил порадовать поклонников милыми буднями молодых родителей. Конечно же, после рождения их с Региной Тодоренко первенца (мальчик Михаил родился 5 декабря 2018 года), певец и телеведущая теперь очень часто показывают различные фото и видео с ребенком. Более того, Регина Тодоренко также всячески пытается сделать подобные посты максимально информативными. Телеведущая первое время рассказывала, как пережила роды и последующие дни после них. Затем делилась различными упражнениями и питанием, что помогло ей вернуться к форме и т.д. Время от времени пара показывает и различные забавные посты. Как, например, последний.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Влад Топалов опубликовал смешное видео. В ролике музыкант с юмором раскритиковал количество колясок у их малыша. При этом видео Топалова также комментирует и Регина, отстаивая свои решения.

"Что бывает, когда у мамы едет крыша? Вот была одна коляска. У нее был цвет не тот… или что-то еще", - начинает комментировать Топалов.

"Она просто зимняя", - защищается Тодоренко.

"Мы просто скромная семья… Вот появилась "летняя коляска"… А, это трэвел-коляска… Мы скромные, обычные люди. Но этого тоже было мало. И у нас появилась теперь третья коляска", - продолжает Топалов.

"Это трэвел, просто улучшенная версия", - объясняет Регина.

"Мы ждем четвертую когда? В июле-августе?" – шутит Топалов.

Все это время Топалов также снимает эти три коляски. И свою любимую, которая появляется в кадре босиком и в халате. Пара снимает видео в квартире. Соответствующий ролик появился в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, ранее Влад Топалов оригинально поздравил Тодоренко с праздником - День матери, который отмечали 12 мая. Музыкант заявил: "Ну и монстра мы с тобой создали, Регина".

Также напомним, что до этого пара отдыхала в Турции. В теплой стране Регина Тодоренко в эффектном купальнике поведала об идеальном отдыхе.