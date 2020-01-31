"Кофточка из взбитых сливок": Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде

Телеведущая посетила ресторан в необычном образе
Леся Никитюк отправилась отдохнуть и позагорать в жаркие ОАЭ - ведущая выбрала для отдыха арабский город Абу-Даби. Леди Ле с удовольствием нежится на песочке и не забывает хвастаться в сети своими эффектными купальниками и аппетитными формами - к примеру, на днах она сверкнула пышной грудью в бикини. Конечно же, не обходится и без развлекательной программы.
В один из вечеров Леся решила сходить на ужин в один из ресторанов курорта, чтобы попробовать местную кухню. Теледива выбрала для выхода в свет весьма провокационный наряд - на опубликованных в Instagram звезды фото она запечатлена в коротком белом топе из мятой ажурной ткани. Интересно, что он с рукавами, однако при этом оголяет одно плечо и живот Никитюк. Она дополнила лук черными брюками и тонким ожерельем на шее.
На снимках Леся позирует с тарелкой еды, а также картинно пугается горящей пищи, которую готовит местный повар.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Решили сменить обстановочка и сходить вечером на ужин в один из ресторанов А ля Карт ( Asian restaurant) на Teppanyaki show. Подумали, может там кормят хуже и мы не станем жрать на ночь. Но нет, там еды и эмоций ещё больше!" - поделилась впечатлениями ведущая.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети принялись активно обсуждать образ Леди Ле и сравнили ее топ с зефиркой и взбитыми сливками.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.