"Кофточка из взбитых сливок": Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде

Леся Никитюк отправилась отдохнуть и позагорать в жаркие ОАЭ - ведущая выбрала для отдыха арабский город Абу-Даби. Леди Ле с удовольствием нежится на песочке и не забывает хвастаться в сети своими эффектными купальниками и аппетитными формами - к примеру, на днах она сверкнула пышной грудью в бикини. Конечно же, не обходится и без развлекательной программы.

В один из вечеров Леся решила сходить на ужин в один из ресторанов курорта, чтобы попробовать местную кухню. Теледива выбрала для выхода в свет весьма провокационный наряд - на опубликованных в Instagram звезды фото она запечатлена в коротком белом топе из мятой ажурной ткани. Интересно, что он с рукавами, однако при этом оголяет одно плечо и живот Никитюк. Она дополнила лук черными брюками и тонким ожерельем на шее.

На снимках Леся позирует с тарелкой еды, а также картинно пугается горящей пищи, которую готовит местный повар.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Решили сменить обстановочка и сходить вечером на ужин в один из ресторанов А ля Карт ( Asian restaurant) на Teppanyaki show. Подумали, может там кормят хуже и мы не станем жрать на ночь. Но нет, там еды и эмоций ещё больше!" - поделилась впечатлениями ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети принялись активно обсуждать образ Леди Ле и сравнили ее топ с зефиркой и взбитыми сливками.

Кажется, что кофточка из взбитых сливок

Какой тооооооп

Леся, ты как воздушная зефирка в этом топе

Очень красивая еда

Как цветок. какая блуза

Какой топ классный!!!

Ух... часть блузки сгорела!

Ты как всегда обворожительная, просто красавица

Блин я подумала это взбитые сливки наляпаны, а не настоящий топ

Так уже б взагалі без одягу пішла)))

Дуже шикарний лук

Да уж! Попробуй не сгори называется!

Леся, на тебе взбитые сливочки? А ты вишенка на торте. Вы лучшая ведущая

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.