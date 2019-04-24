"Ключи от сердца": Настя Каменских взбудоражила сеть кокетливым фото из Парижа

Популярная певица Настя Каменских отправилась в город романтики Париж. Она наслаждается французской столицей и с удовольствием делиться яркими кадрами с поклонниками. Интересно, что в это же время в Париже очутился и Потап. Фаны тут же предположили, что это не просто совпадение, а закономерность – артисты часто путешествуют вместе. Впрочем, комментариев по этому поводу ни Потап, ни Настя не дают, а только делятся красочными фото в ленте Instagram. Так, артистка опубликовала милый снимок в футболке с кокетливым принтом.

Девушка позирует в ресторане – на заднем фоне видны накрытые столики и антураж заведения. На ней - белая футболка с оригинальным рисунком в виде девушки с розовыми волосами в джинсовой куртке. Отдельного внимания заслуживают аксессуары певицы – крупные часы и серьги-кольца с кокетливым розовым ключиком-подвеской. Минимум макияжа, распущенные волосы, а также идеально ровный тон кожи, естественность мимики помогают Насте выглядеть на фото непринужденно и свежо.

Снимок "спровоцировал" подписчиков девушки на искренние комплименты, которые они незамедлительно стали писать под кадром. Также от их пристального взгляда не укрылись оригинальные серьги – поклонники интересовались, ключ от чьего сердца заполучила певица?

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ух ты какая, Настена", "Куколка!", "Афродита 21-го столетия!", "Настя, ты самая красивая девчонка", "Барби", "Ключ от сердца", "Красавица! От чего ключики, это явно секрет", "Какие сережки крутые!" - отмечали комментаторы.

К слову, Настя и Потап также успели встретиться в Париже с друзьями – Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, а также спортсменкой Лилией Подкопаевой и ее возлюбленным Игорем Дубинским. Знаменитости весело провели время вместе и поделились счастливым общим фото на фоне горящего огнями города и Эйфелевой башни.

Кстати, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые провели отпуск в Амстердаме, добирались до Парижа с приключениями. Паре пришлось "штуромовать" электричку, ведь места в билетах указаны не были и, чтобы ехать комфортно, Вове надо было вспомнить былые навыки.