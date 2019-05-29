Клочкова, Монро и Шуров посетили премьеру фэнтезийного байопика "Рокетмен" (фото)

Фото: травести-дива Монро (пресс-служба)

Среди первых, кто увидел фильм о жизни Элтона Джона - дива Монро, Дмитрий Шуров и другие

Во вторник, 28 мая в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера фэнтезийного байопика "Рокетмен" о жизни легендарного музыканта Элтона Джона.



Первыми ленту увидели звездные гости, среди которых были Гарик Корогодский, Дмитрий Шуров, Ричард Горн, Соня Плакидюк, Виктория Смеюха (НеАнгелы), Руслан Багинский, Жан Грицфельдт, Ирина Данилевская, Яна Алтухова, Алена Лавренюк, Монро, Ирина Заря, Яна Клочкова, Андрей Ковалев (Brunettes Shoot Blondes), группа [O], Валерия Толочина, Лавика, Татьяна Терехова и многие другие.

О фильме:



Как одному застенчивому парню по имени Реджинальд Дуайт осуществить свою мечту и стать всемирно известным? Он себе часто задавал этот вопрос, на который однажды ему все-таки дали ответ – нужно просто убить неудачника в себе и начать жить по-настоящему. Всю свою юность парень был очень застенчивым, учился играть на пианино. Позже он открыл в себе ещё и талант к написанию песен – но вот быть главной звездой всегда боялся. Когда же Реджи решил поменять свое имя на псевдоним Элтон Джон, все изменилось. Его поведение, экстравагантные образы, всемирно известные песни и, что самое главное, шоу – вот ради чего будут ходить зрители. Это история человека, которого знают в каждой стране на нашей планете.

Рокетмен: трейлер

Звездные гости столичной премьеры

Дмитрий Шуров с сыном

Гарик Корогродский

Яна Клочкова



Дива Монро

Звездные гости премьеры "Рокетмен" в Киеве (фото: Оскар)

Напомним, ранее в Киеве состоялась премьера фантастичского фильма "Аладдин". Первыми ленту увидели звездные гости, среди которых: Елизавета Юрушева, Сергей Лещенко, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Виктория Батуи, Константин, группа [О], On i Ona, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка, Ирина Заря, Елена Бурба, Виктория Щелко и многие другие.

Также ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера эротической мелодрамы "Клубничка".