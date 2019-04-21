В клетчатом пальто и с вербой: стильная Осадчая поздравила украинцев с праздником

Ведущая пожелала всем мира и тепла
Воскресенье 21 апреля в Украине - не только второй тур выборов президента, а еще и Вербное воскресенье, уже через неделю наступит светлый праздник Пасхи. По традиции многие отправились освятить веточки вербы, и знаменитости не исключение. Так, ведущая Катя Осадчая поделилась ярким весенним фото на своей странице в Instagram, а заодно и поздравила всех с праздником.
Теледива запечатлена около Владимирского собора в Киеве. Катя позировала в стильном черно-белом клетчатом пальто и солнцезащитных очках, а в руках она держит веточки вербы.
"З Вербною неділею! Мира, тепла, злагоди і сил нам всім! #вербнанеділя", - прокомментировала публикацию звезда.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Подписчики восхитились красотой и сияющим видом Осадчей и также поздравили ее и ее семью с Вербным воскресеньем.
Напомним, Катя Осадчая восхитила стильным total black образом на украинской кинопремии Золота дзиґа 2019.
К слову, элегантная Катя Осадчая сверкнула ножками на конкурсе "Миссис Украина 2019".