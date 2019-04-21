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В клетчатом пальто и с вербой: стильная Осадчая поздравила украинцев с праздником


Ведущая пожелала всем мира и тепла

Воскресенье 21 апреля в Украине - не только второй тур выборов президента, а еще и Вербное воскресенье, уже через неделю наступит светлый праздник Пасхи. По традиции многие отправились освятить веточки вербы, и знаменитости не исключение. Так, ведущая Катя Осадчая поделилась ярким весенним фото на своей странице в Instagram, а заодно и поздравила всех с праздником.

 Теледива запечатлена около Владимирского собора в Киеве. Катя позировала в стильном черно-белом клетчатом пальто и солнцезащитных очках, а в руках она держит веточки вербы.

"З Вербною неділею! Мира, тепла, злагоди і сил нам всім! #вербнанеділя", - прокомментировала публикацию звезда.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики восхитились красотой и сияющим видом Осадчей и также поздравили ее и ее семью с Вербным воскресеньем.

  • "Яка Ви гарна"
  • "Дуже дякую вам, навзаєм"
  • "Зі святом вас и вашу сім'ю"
  • "Дякуююю і вам"
  • "Малышка"
  • "Самая красивая женщина Украины"
  • "Дякую!! Навзаєм!!! За тиждень - Великдень!!!"
  • "Яка красуня"
  • "Зі Святом ! І ми там були, любий серцю Собор"
  • "Навзаєм Катюша!"
  • "Гарне фото, Катя зі святом вас і вашу родину"

Напомним, Катя Осадчая восхитила стильным total black образом на украинской кинопремии Золота дзиґа 2019.

К слову, элегантная Катя Осадчая сверкнула ножками на конкурсе "Миссис Украина 2019".

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