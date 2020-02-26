ru
ua

Классно вышло: Потап отшлепал Катю Осадчую на глазах у ее мужа

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Смешные видеоролики буквально заполонили сеть

Потап продолжает делиться забавными роликами из TikTok, недавно он в шутку отшлепал свою супругу Настю Каменских на камеру под песню группы MOZGI "Девчонка", и сам того не ожидая запустил флешмоб, к которому уже присоеденились звезды шоу-бизнеса.

Видео: (instagram.com/realpotap)

Забавный танец решили повторить Позитив из группы Время и Стекло со своей женой, телеведущие Юрий Горбунов с Катей Осадчей и Надя Дорофеева с Юрием Ткачем.

Все видео, на радость фанатов, знаменитости выложили в соцсетях, а Потап решил устроить батл между нами и предложил подписчикам определить у кого получилось смешнее.

Видео: (instagram.com/realpotap)

Первыми в батл попали Надя Дорофеева и Юрий Ткач против Насти Каменских, Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Последние даже разыграли своеобразную сцену ревности, чем еще больше развеселили поклонников.

  • Оба крутяшные
  • Ткач приколист!
  • Ткач офигенный!!!
  • Ой не могу) 2 видео сто раз пересмотрела
  • Надюшка
  • Потап и Осадча
  • Все супер-пупер!
  • Ткач - лучший, Юра разберется со всеми, Потап - виноват, а девченки сообразят на троих, что с єтим делать.....
  • Ткач лучше)
  • Дорофеева ,ткач
  • у всех классно вышло

Напомним, что недавно певица Настя Каменских призналась, что неравнодушна к шоппингу. В подтверждение этому показала довольно пикантное фото из примерочной, на котором позировала в одном белье.

Джамала, Вера Кекелия, YUKO назвали своих фаворитов финала Нацотбора на Евровидение 2020 Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением Насти Каменских
Читать все новости