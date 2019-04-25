Классно смотрятся: Вера Брежнева позабавила фанов "селфи" с российским певцом

Певица запечатлелась вместе с картонной копией своего коллеги по цеху
Вера Брежнева не дает своим поклонникам скучать - певица показывает свои светские выходы в стильных нарядах, делится секретами похудения и ухода за собой, а также милыми кадрами с любимыми дочками. На этот раз артистка явно решила повеселить подписчиков.
На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала смешное "селфи", на котором она позирует вместе с картонной копией российского певца Димы Билана в натуральную величину. На Вере при этом крупные солнцезащитные очки.
"А с кем у вас есть селфи?" - игриво подписала она публикацию.
Фото: Вера Брежнева с "шикарным кавалером" (instagram.com/ververa)
Пользователи сети по достоинству оценили чувство юмора Брежневой и начали шутить в ответ, утверждая, что Вера и Дима просто прекрасная пара и им стоило бы завести роман.
Напомним, ранее Вера Брежнева умилила греческими каникулами с младшей дочкой Сарой.
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