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Классно смотрятся: Вера Брежнева позабавила фанов "селфи" с российским певцом

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 16:43
Классно смотрятся: Вера Брежнева позабавила фанов "селфи" с российским певцом
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица запечатлелась вместе с картонной копией своего коллеги по цеху

Вера Брежнева не дает своим поклонникам скучать - певица показывает свои светские выходы в стильных нарядах, делится секретами похудения и ухода за собой, а также милыми кадрами с любимыми дочками. На этот раз артистка явно решила повеселить подписчиков.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала смешное "селфи", на котором она позирует вместе с картонной копией российского певца Димы Билана в натуральную величину. На Вере при этом крупные солнцезащитные очки.

"А с кем у вас есть селфи?" - игриво подписала она публикацию.

Классно смотрятся: Вера Брежнева позабавила фанов &quot;селфи&quot; с российским певцомФото: Вера Брежнева с "шикарным кавалером" (instagram.com/ververa)

Пользователи сети по достоинству оценили чувство юмора Брежневой и начали шутить в ответ, утверждая, что Вера и Дима просто прекрасная пара и им стоило бы завести роман.

  • "Я уж подумала она замуж 4-й раз собралась"
  • "Это Ваш райдер на концертах?)))"
  • "У меня такое же селфи с Джонни Деппом ))"
  • "А они классно смотрятся"
  • "Вера, где вы встретили такого картонного Диму?"
  • "Главное, что Дима не против"
  • "Дмитрий бледноват что то) да и ноздри раздуть у него не получается должным образом)"
  • "Вера, присмотрись, такой кавалер роскошный"
  • "Теперь билан должен выставить такое же фото"
  • "Красивая пара, кстати"

Напомним, ранее Вера Брежнева умилила греческими каникулами с младшей дочкой Сарой.

Мы также писали, что старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман поразила сходством с супермоделью Джиджи Хадид.

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