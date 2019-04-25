Классно смотрятся: Вера Брежнева позабавила фанов "селфи" с российским певцом

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица запечатлелась вместе с картонной копией своего коллеги по цеху

Вера Брежнева не дает своим поклонникам скучать - певица показывает свои светские выходы в стильных нарядах, делится секретами похудения и ухода за собой, а также милыми кадрами с любимыми дочками. На этот раз артистка явно решила повеселить подписчиков.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала смешное "селфи", на котором она позирует вместе с картонной копией российского певца Димы Билана в натуральную величину. На Вере при этом крупные солнцезащитные очки.

"А с кем у вас есть селфи?" - игриво подписала она публикацию.

Фото: Вера Брежнева с "шикарным кавалером" (instagram.com/ververa)

Пользователи сети по достоинству оценили чувство юмора Брежневой и начали шутить в ответ, утверждая, что Вера и Дима просто прекрасная пара и им стоило бы завести роман.

"Я уж подумала она замуж 4-й раз собралась"

"Это Ваш райдер на концертах?)))"

"У меня такое же селфи с Джонни Деппом ))"

"А они классно смотрятся"

"Вера, где вы встретили такого картонного Диму?"

"Главное, что Дима не против"

"Дмитрий бледноват что то) да и ноздри раздуть у него не получается должным образом)"

"Вера, присмотрись, такой кавалер роскошный"

"Теперь билан должен выставить такое же фото"

"Красивая пара, кстати"

Напомним, ранее Вера Брежнева умилила греческими каникулами с младшей дочкой Сарой.

Мы также писали, что старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман поразила сходством с супермоделью Джиджи Хадид.