Китайский друг и случай: невеста Виктора Павлика раскрыла историю знакомства с певцом

25-летняя невеста украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова проводит карантин вместе с любимым и наслаждается спокойным временем вместе - ведь обычно они постоянно на гастролях, в работе и дороге. Все уже готово к свадьбе, которая должна была состояться 10 июня в Днепре - впрочем, скорее всего торжество перенесут из-за карантина. Девушка не раз заявляла, что 29-летняя разница в возрасте с избранником ее не смущает и никаких проблем не вызывает (напомним, Павлику 54 года).

Ранее Катя кратко говорила о том, что они познакомились после концерта исполнителя, а позже она стала его концертным директором. Теперь же она решила подробнее рассказать историю их судьбоносной встречи. Репяхова опубликовала в Instagram снимок с Павликом, на котором они позируют на балконе и улыбаются на камеру. Она призналась, что ей помог ее китайский друг - не обошлось и без случая и везения.

Именно с другом Катя поехала на концерт Виктора, но не в тот город, куда планировала изначально.

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

"Расскажу интересную историю из своей жизни или о том, насколько в жизни все не просто так. Я познакомилась с ВП, благодаря своему китайскому другу Шану. Потому что, когда я собиралась ехать на концерт к ВП, я должна была поехать 3 ноября 2015 в Одессу, но мой друг Шан, сказал, что он поедет со мной, чтобы я одна там не бродила. но вышло так, что 3 ноября он не мог и сказал: давай поедем 4го. Я посмотрела, а 4 ноября - Николаев. Мне было все равно куда ехать, лишь бы на концерт к ВП. И мы взяли билеты в Николаев. Суть в том, что в Одессе вероятность жить в одном отеле мизерная и вряд ли бы мы там встретились. Кто не знает, мы с ВП познакомились в Николаеве, после концерта на который я приехала. Познакомились чудом, потому что наши номера в отеле оказались соседними))



Так вот продолжение истории! Благодаря китайскому другу я встретила ВП, а благодаря @katrusya_ukr я встретила китайского друга. Если бы не Катя, которая знает в совершенстве китайский, вряд ли я бы подружилась с Шаном. А если бы я не поступила в Шевченко, я бы не знала Катю. Выходит, что весь мой путь в Киеве изначально вёл к тому, чтобы встретить ВП. Как вам история?)" - поделилась Репяхова.

Подписчики поблагодарили Катю за интересную историю и согласились, что их с Виктором свела сама судьба.

Любви и взаимопонимания очень классная пара

Очень красивые, любви вам

Судьба !!! От судьбы не уйдёшь !!! Безкрайнього щастя вам !!!

Катя, это судьба

Дуже цікаво

Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте, судьба сама к друг другу приводит. Очень милая история и хорошо что всё случилось так как случилось, без всех- если бы не... Счастья Вам!

интересный пост!!!!

Очень интересно вас жизнь вела друг к другу

Всё в этом мире не случайно) когда-нибудь судьба сводит нас с родными по духу людьми, с нашим предназначением в жизни

Гениально!

Интересная цепочка)) А ведь и правда в жизни всё не просто так

Дуже круто! Наша доля завжди визначена наперед)))

Дуже гарна історія, хай ця історія завжди буде щасливою

Молодці

Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова дала советы парам с большой разницей в возрасте.