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Ким нервно курит: Каменских восхитила аппетитными формами в бикини


Певица наслаждается медовым месяцем с любимым мужем

Отгуляв пышную и веселую свадьбу, Настя Каменских и Потап улетели на частном самолете в свадебное путешествие. Медовый месяц звездная пара проводит в Турции в элитном пятизвездочном отеле. После того, как они долго скрывали свои отношения, теперь новоиспеченные супруги с удовольствием делятся с поклонниками романтическими фото с отдыха. Кроме того, похудевшая Настя не упускает случая похвастаться своей роскошной фигурой.

Так, певица опубликовала горячий снимок, на котором запечатлена в белом бикини и солнцезащитных очках. Она позирует боком к камере, выгодно демонстрируя свои аппетитные формы. Артистка выглядит счастливой и расслабленной.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Конечно же, подписчики буквально засыпали Каменских комплиментами, восторгаясь ее восхитительной фигурой и отмечая, что Потапу очень повезло с такой шикарной женой. Некоторые вспомнили хит Насти "Попа как у Ким" и заявили, что ее попа намного лучше, чем у американской светской львицы.

  • "Попа лучше чем у Ким"
  • "Ну как так, попа гладюсенькая, ни грамма целлюлита. Фигура- Агонь!"
  • "Попа в миллион раз лучше, чем у Ким. Красотка!!!"
  • "Спасибо Насте, за то что показывает что не только худышки красивые)))"
  • "Повезло Потапу"
  • "Орех"
  • "Ким нервно курит в сторонке, а самое главное все натурэль"
  • "Круто, когда и девушки восхищаются. Редкость для нас баб. Только вау, женственность зашкаливает"
  • "Какая же вы красивая!!!"
  • "Обворожительно)"
  • "Женственная, сексуальная, просто бомбическая!"
  • "Идеальная женщина"
  • "Блин, вы реально считаете что у Ким красивая попа? Реально у Насти в миллион раз лучше!"
  • "Дуже сексуально"

Напомним, Потап и Настя Каменских показали, как расслабляются вместе в свадебном путешествии.

Также Потап и Настя не устают публиковать эксклюзивные свадебные снимки и делиться своими эмоциями самого счастливого дня.

К слову, подруга Насти Каменских взбудоражила сеть аппетитными формами в хищном бикини. Аня Андрийчук-Завгородняя, жена солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитив) отдыхает вместе с молодоженами в Турции.

 

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