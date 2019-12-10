В Киеве состоится премьера горячей мелодрамы "Моё жаркое лето с Софи"

11 декабря в кинотеатре Синема Сити (ТРЦ OceanPlaza) состоится премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля "Моё жаркое лето с Софи" с скандальной Захией Дехар в главной роли. В широкий прокат самая гарячая картина зимы выйдет 19 декабря.

На премьере вас ждёт: красная дорожка, яркая фотозона, dj-set от Сани Дымова, угощения от сети ресторанов "Сушия", игристое вино PAVA, а так же премьеру посетят украинские звёзды кино и шоу-бизнеса. Водный партнёр премьеры ТМ "Карпатська джерельна".

Начало вечеринки в 19:00

Начало сеанса в 19:45

Чудесное настроение и яркие впечатления гарантированы!

*Ваш билет на сеанс фильма "Моё жаркое лето с Софи" 11 декабря в 19:45 является приглашением на вечеринку.

Моё жаркое лето с Софи: о фильме

"Моё жаркое лето с Софи"

Горячая эротическая мелодрама Ребекки Злотовськи , которая получила приз за лучший фильм в программе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля, 2019. В главной роли Захия Дехар, которая входила в число самых дорогих девушек в мире на рынке эскорт-услуг, модель Карла Лагерфельда, дизайнер нижнего белья, писательница, актриса, суперзвезда инстаграма, героиня громкого скандала десятилетней давности, в результате которого несколько знаменитых французских футболистов чуть не попали в решетку ...

Найме 16 лет, она живет в Каннах, мечтает поступить в университет, чтобы никогда не работать официанткой, как ее мать. Ее кузине Софи уже 22, и она приехала на Лазурный берег отдохнуть. Она легко вступает в интимные отношения с мужчинами, готовыми делать щедрые подарки за ночь с красавицей, но мечтает встретить того, кто предложит ей руку и сердце, обеспечив роскошную жизнь. В один прекрасный день в порту пришвартовывается яхта с двумя молодыми и богатыми путешественниками. Мужчинам нужен только секс, девушкам - отношения. Игра начинается!

Смотрите горячий фильм "Моё жаркое лето с Софи" уже с 19 декабря во всех кинотеатрах Украины!