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В Киеве обчистили квартиру известной певицы: вынесли шикарные люстры, шубы и сервизы

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2020 - 15:44
В Киеве обчистили квартиру известной певицы: вынесли шикарные люстры, шубы и сервизы
Камалия (фото: wikimedia)

Певица Камалия рассказала, как пострадала от грабителей

В Киеве ограбили квартиру известной певицы Камалии. Это произошло за считанные дни до переезда звезды в столицу. Об этом сама артистка рассказала в программе "Звездный путь".

"Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую. И уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте", - вспомнила певица.

По словам Камалии, после выпускного дня семья собиралась уехать в столицу, поэтому во Львове оставалось только самое необходимое.

"И тут нам сообщили: "Вашу квартиру в Киеве ограбили". Родители были в панике. Мы купили билеты на первый же поезд и поехали в столицу. Наша квартира находилась на Теремках на 9-м этаже. Воры залезли из пожарного шланга с технического этажа. Потом выбили форточку, через окно попали в квартиру и вынесли очень много вещей ночью через дверь", - сказала она в эфире канала "Украина".

Камалия уверена, что это была наводка, потому что кто-то явно знал, что в дом заехали новые жильцы, которые еще несколько дней пробудут в Львове.

В киевской квартире было много ценных вещей. Дело в том, что семья Камалии больше шести лет прожила в Венгрии, так как отец певицы военный летчик. Потом родители переехали во Львов, где жили еще десять лет, а потом решили перебраться в Киев.

"В квартире были вещи, купленные еще в Будапеште. Шикарные люстры, шубы, сервизы, золото. Уже позже во время следствия очевидцы говорили, что видели машину, в которую нагло выгружались наши вещи", - добавила артистка.

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Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Камалия
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