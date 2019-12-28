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Кейт Миддлтон в лаконичном наряде от Michael Kors наведалась в лондонский роддом

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2019 - 13:09
Кейт Миддлтон в лаконичном наряде от Michael Kors наведалась в лондонский роддом
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская поздравила песонал родильного отделения Кингстонской больницы

Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут масштабную подготовку к новогодним праздникам. Так, недавно королевская чета приняла участие в съемке рождественской популярной кулинарной программы Мэри Берри и приготовили британское праздничное блюдо. Теперь же Кенсингтонский дворец опубликовал на официальной странице в Instagram фото герцогини Кембриджской в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне и привел фрагменты трогательного открытого письма Кейт к руководству и сотрудникам роддома.

Интересно, что в конце ноября герцогиня Кембриджская тайком посетила родильное отделение лондонского медицинского учреждения. Оказалось, что она переняла опыт персонала больницы и прошла небольшую подготовку. Не секрет, что герцогиня Кембриджская опекается вопросами развития сферы детской медицинской в Великобритании.

Так, на снимках Кейт Миддлтон запечатлена в окружении персонала больницы, а также позирует с одним из новорожденных малышей и его счастливыми родителями.

Кейт Миддлтон посетила Кингстонскую больницу в Лондоне (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для выхода в свет жена принца Уильяма предпочла платье кофейного цвета длины миди с абстрактным геометрическим рисунком от Michael Kors, стоимостью около 250 долларов. В качестве украшений она выбрала лаконичные и изысканные серьги с бриллиантами от Kiki McDonough (их цена составляет около 3 000 долларов).

В своем официальном письме герцогиня Кембриджская отметила бесценную неустанную работу персонала медучреждения. "Вы ежедневно становитесь свидетелями силы, боли и невообразимой радости", — идет речь в сообщении.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям показали семейную рождественскую фотооткрытку, автором которой стала сама герцогиня Кембриджская.

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