Кендалл Дженнер "блеснула" безупречным телом в сияющих стрингах

Кендалл Дженнер – единственная из сестер в знаменитом семействе, которая построила головокружительную карьеру в мире моды. Ее не единожды признавали моделью года по версиям различных изданий. В 2016-м она получила этот титул от влиятельного портала Models.com. В 2017-м году Дженнер назвали "модной иконой десятилетия". К слову, сама девушка в одном из интервью призналась, что себя таковой не считает. По ее мнению, до настоящих икон вроде Одри Хепберн и Грейс Келли ей далеко. Тем не менее, такая скромность не помешала ей получить еще один заветный титул для каждой модели. Кендалл легко обошла как уже признанных деятельниц подиума вроде Жизель Бюндхен, так и молодых конкуренток в лице супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, и стала самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии журнала Forbes.

Кендалл с подругой отдыхают (фото: instagram.com/kendalljenner)

Но несмотря на профессиональную востребованность, Кендалл не так часто радует подписчиков новыми кадрами. Поэтому каждый ее новый пост фолловеры ждут с трепетом. И девушка старается хоть изредка показывать не только очередной успешный проект или светский выход, но и моменты личной жизни. Несколько часов назад супермодель продемонстрировала серию фото с отдыха. Она отправилась на морскую прогулку в компании подруги. Первый кадр показывает Кендалл сидящей на корме спиной к камере и наслаждающейся закатом. Роскошные цвета неба, переливы воды, волосы, развевающиеся на ветру… Снимок получился романтичным и наполненным легкой летней атмосферой. Зато второй вышел максимально "горячим". Кендалл лежит на солнце, приподняв юбку, и демонстрируя стройные бедра, плоский живот, а также купальник в серебристых пайетках, отбрасывающий яркие блики.

Кендалл не против обнаженных кадров (фото: instagram.com/kendalljenner)

Безусловно, такой пост не мог остаться без многочисленных восхищенных комментариев. Сама же Кендалл не стала раскрывать место своего пребывания, не став подписывать фото.

Кендалл любит провокационные ролики (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, на днях она поделилась пикантным видео для Calvin Klein Swim. Девушка крутится перед камерой в ярко-красном купальнике с белыми вставками, в откровенных позах показывая все свои достоинства, включая тонкую талию, пышные формы и соблазнительные изгибы. Помимо фолловером, не смогла сдержать своих восхищений и младшая сестра Кендалл – Кайли. "Ты просто идеал", – написала она под роликом. К слову, этот комментарий за пару дней набрал больше 20 000 лайков.