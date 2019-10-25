Кендалл Дженнер блеснула обнаженными ягодицами в образе "ангела" Victoria's Secret

Кендалл Дженнер любит демонстрировать свою безупречную фигуру в разных образах. Один из наиболее сексуальных она примерила в прошлом году на Хэллоуин, представ на этом празднике в облике "ангела" Victoria's Secret. Видимо, сейчас звезда находится в поиске наряда на приближающееся торжество, а потому решила взбудоражить поклонников архивным фото.

Кендалл в прошлом году примерила на Хэллоуин соблазнительный наряд (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл предстала в белом полупрозрачном боди и с огромными крыльями. Девушка стоит, кокетливо выглядывая из-за плеча, повернувшись к камере спиной, а потому изгибы ее тела и упругие ягодицы оказались в центре внимания. "Прошлогодний Хэллоуин", – подписала пост Кендалл, вызвав бурю эмоций у своих фолловеров. "Королева", "О боже", "Ты совершенство", – не устают восхищаться они.

Кендалл на шоу Victoria's Secret (фото: instagram.com/kendalljenner)

Впрочем, Кендалл не привыкать к откровенным кадрам. Девушка регулярно снимается для различных изданий и брендов, демонстрируя свою безупречную фигуру. Так, недавно она представила достаточно провокационный арт-ролик для польского бренда Reserved, где блистала сразу в нескольких образах – от томной красавицы, ожидающей заветного звонка, до сказочной русалки. Каждый из луков Кендалл получился по-своему соблазнительным и загадочным.

Ким в образе "ангела" (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, Кендалл давно завоевала звание самой высокооплачиваемой модели в мире. А в 2016-м году достигла заветной для каждой модели мечты пройтись по подиуму Victoria's Secret. В шоу она принимала участие вместе с близкой подругой Джиджи Хадид. Так что ее появление на Хэллоуине в этом образе не вызывает ассоциаций с костюмом, скорее это рабочая форма одежды.

Интересно, что в образе "ангела" успели засветиться и другие сестры знаменитого семейства. Особенно поклонникам пришлась по душе идея примерить на себя роль модели известного бренда Ким Кардашьян.