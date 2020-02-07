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KAZKA представили клип на саундтрек украинского ромкома "Свидание в Вегасе"

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.02.2020 - 13:24
KAZKA представили клип на саундтрек украинского ромкома "Свидание в Вегасе"
Группа KAZKA

В группе отметили, что это самая романтическая композиция нового альбома

Песня «Літаки» феномена украинской сцены, группы KAZKA, вышедшая в конце прошлого года, наконец получила официальный клип. В него вошли эксклюзивные кадры из новой украинской романтической комедии «Побачення у Вегасі».

Съемки многих сцен фильма, которые попали в клип песни «Літаки», проходили в Лас-Вегасе, в пустынях Калифорнии, в городе Ланкастер, а также на известном на весь мир пляже Venice Beach.

«Всегда хотела услышать нашу песню на сеансе в кинотеатре, полететь на свидание в Вегас и создать саундтрек к крутому фильму, поэтому этот опыт – идеальное комбо! Спасибо команде фильма за то, что на одной волне и с улыбкой на лице воплощаете мечты в жизнь. Надеюсь, зрителям понравится кино и, конечно, музыкальное сопровождение к нему. А пока - полетели смотреть наш общий клип на песню ЛІТАКИ. Спойлер: благодаря клипу еще раз убедилась в том, что Дима и Никита - еще и крутые танцоры», - комментирует Александра Зарицкая, вокалистка группы.

KAZKA — ЛІТАКИ [OST «Побачення у Вегасі»]

«Літаки – одна из самых романтичных песен нашего второго альбома NIRVANA, ведь ни один энергетический напиток не способен дать крылья так, как это делает любовь в сердце! Проверено на себе», – говорит Никита Будаш, мультиинструменталист группы KAZKA.

«Летайте, влюбляйтесь, смотрите видеоклип KAZKA на песню ЛІТАКИ и премьеру «Побачення у Вегасі» во всех кинотеатрах страны», – призывает Дмитрий Мазуряк, духовые.

Песня «ЛІТАКИ» вошла в новый альбом группы - Nirvana. Концерт в поддержку альбома состоится в киевском Дворце Спорта 4 марта – за день до официального выхода «Побачення у Вегасі» в широкий прокат.

Справка про «Побачення у Вегасі»

  • Режиссер: Сергей Вейн
  • Продюсер: Станислав Тиунов
  • Сценарист: Александр Щур.
  • В главных ролях: Никита Бычков-Андриевский, Марина Дьяконенко, Оля Полякова, Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Вадим Галыгин, Вова зі Львова, Эрик Робертс.
  • Жанр: комедия, романтика
  • Производство: GO Production
  • Ко-продакшн: Filmster
  • Кинопрокатная компания: Вольга Украина
  • Коммуникационный партнер: Havas Creative Group Ukraine

KAZKA – феномен в музыкальной индустрии, первая украиноязычная группа, которая попала в ТОП-10 GlobalShazam, песня «Плакала» вошла в ТОП лучших песен за последние 20 лет, а видеоработа на эту же композицию, которую на сегодняшний день посмотрели более 300 000 000, стала абсолютным рекордсменом среди украинских артистов по количеству просмотров и попала в ТОП-100 лучших клипов на YouTube.

Напомним, ранее солистка KAZKA призналась, что доводило ее до слез в детстве.

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