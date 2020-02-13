KAZKA анонсировала выход клипа на совместную песню BABY I’M OK со швейцарской группой Kadebostany

На днях солистка KAZKA Саша Зарицкая в Instagram-аккаунте показала, как проходят съемки совместного клипа со швейцарской группой Kadebostany. Пока артисты делятся трогательными фото и видео, где Гийом и Саша проводят время вместе, мы подготовили для вас интересные факты о сотрудничестве музыкантов.

Kadebostany станет специальным гостем на большом сольном концерте KAZKA 4 марта в киевском Дворце Спорта

в киевском Дворце Спорта Вместе артисты презентуют новый совместный трек BABY i'm OK и споют несколько известных треков швейцарского группы

и споют несколько известных треков швейцарского группы Съемки клипа на песню BABY I’M OK проходили в турецкой столице

проходили в турецкой столице В сториз KAZKA было опубликовано видео, где Саша и Гийом плачут

Что вызвало слезы у артистов мы узнаем уже весной этого года, когда будет презентована совместная работа KAZKA и Kadebostany

KAZKA – настоящий музыкальный феномен, первый украиноязычный коллектив, который попал в ТОП-10 GlobalShazam. Песня «Плакала» вошла в ТОП-20 лучших песен Украины за последние 20 лет и была признана лучшей песней в более чем 10 странах Восточной Европы, которую на сегодняшний день посмотрели более 400 миллионов, стала абсолютным рекордсменом среди украинских артистов по количеству просмотров и попала в ТОП-100 лучших клипов мира на YouTube.

Kadebostany – модный европейский коллектив из Швейцарии, песни которого мы все (ну, почти все) любим, знаем, слушаем в наушниках и добавляем в плейлисты лучших треков последнего десятилетия.

Напомним, что 4 марта состоится первая живая презентация нового альбома KAZKA – NIRVANA. Вместе с режиссером Анатолием Ерохиным и командой группа готовит масштабное световое шоу, которое уже через несколько недель представит в киевском Дворце Спорта. Специальным гостем станет известная швейцарская группа Kadebostany.